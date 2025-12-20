한은 “외환 건전성 부담금 한시 면제”… 고환율에 긴급조치
내년 1월부터 6개월간 시행
외화 지급준비금에 이자 지급
한국은행이 금융기관이 부담해야 하는 외환 건전성 부담금을 내년부터 한시적으로 면제한다. 또 금융기관의 외화예금 초과 지급준비금에 이자를 지급할 계획이다. 해외에서 외화를 들여오는 부담을 낮추고 국내에 있는 외화가 해외로 나가지 않도록 해 원·달러 환율 안정을 도모하겠다는 취지다.
한은은 19일 임시 금융통화위원회(금통위)를 열고 이같은 내용을 의결했다고 밝혔다. 이번 조치는 정부와 한은이 전날 발표한 외환 건전성 규제 완화 방안의 후속 조치 성격이다. 내년 1월부터 6월까지 6개월간 시행된다.
우선 한은은 금융기관이 비예금성 외화 부채에 대해 납부하고 있는 외환 건전성 부담금을 내년 1월부터 6개월간 면제할 계획이다. 외환 건전성 부담금은 금융기관의 비예금성 외화부채 잔액에 대해 부과하는 것으로, 잦은 외화 유출입을 억제하기 위해 도입됐다. 면제 조치가 이뤄지면 금융기관의 이자 부담이 0.1% 포인트 줄어드는 효과가 있어 해외에서 달러 등 외화를 들여오는 부담이 줄어들게 된다는 것이 한은의 설명이다.
또 한은은 금융기관이 한은에 예치하는 외화예금 초과 지급준비금에 대해 이자를 지급하기로 했다. 이자율은 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 정책금리(3.50~3.75%)를 준용할 예정이다.
지급준비금은 금융기관이 고객 예금 일부를 한은에 예치하는 것을 뜻한다. 기존에 은행들은 해외 은행 등에 지급준비금을 예치해 왔다. 한은이 이 돈에 이자 혜택을 주면 외화 자금을 국내에 머무르게 하는 효과가 나타날 수 있는 것이다.
