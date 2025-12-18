日검찰, 아베 살해범에 무기징역 구형
“전후 역사에 유례없는 중대 사건”
아베 부인 “확실하게 속죄하길”
아베 신조 전 일본 총리를 살해한 혐의로 기소된 야마가미 데쓰야(45·사진)에게 검찰이 무기징역을 구형했다.
아사히신문에 따르면 일본 검찰은 18일 나라현 나라지방재판소(지방법원)에서 열린 15차 공판에서 “대낮에 대중 앞에서 전직 총리를 살해한 행위는 전후 역사에 유례없는 중대한 사례로 사회에 막대한 영향을 미쳤다”며 이 같이 구형했다. 그러면서 “특정 단체(통일교)에 손해를 입히기 위해 살인한 것은 법치 국가에서 절대 용납될 수 없는 일”이라고 강조했다.
야마가미의 변호인은 “비참한 성장 배경이 범행 동기와 직결됐다”며 형량을 징역 20년 이하로 감경해 달라고 호소했다. 특히 아베 전 총리에 대한 야마가미의 총격을 “우연한 계기로 초래된 중대한 결과”라며 계획된 범행이 아니라고 주장했다. 1심 선고 기일은 다음 달 21일이다.
야마가미는 2022년 7월 나라시에서 자민당 참의원 선거 후보를 지원 유세하던 아베 전 총리에게 접근해 총을 쐈다. 아베 전 총리는 심정지 상태로 병원에 이송된 뒤 사망했다. 살인 혐의 등으로 기소된 야마가미는 앞선 공판에서 범행 사실을 인정했다.
야마가미는 어머니가 통일교 활동에 몰입한 것에 불만을 품고 아베 전 총리를 습격했다. 그가 일본에 통일교를 확산시켰다고 믿었기 때문이다. 야마가미의 어머니는 남편의 사망 보험금 등 1억엔(9억4800만원) 이상을 통일교에 헌금했다고 일본 언론들은 전했다.
아베 전 총리의 부인 아키에 여사는 이날 법원에 나오지 않았지만 변호인이 대독한 진술에서 야마가미에게 “자신이 행한 일을 정면에서 받아들이고 확실하게 속죄할 것을 요구한다”고 밝혔다. 야마가미는 최종 진술을 하지 않았다.
한편 도쿄고등재판소(고등법원)는 옛 통일교 신자 유족이 제기한 소송에서 헌금의 위법성을 인정해 약 6400만엔(6억660만원)을 배상하라고 판결했다. 4년 전 사망한 옛 신자는 2005~2010년 1억엔 이상을 헌금했고 2015년에는 ‘반환을 요구하지 않겠다’는 각서에 서명했다. 각서를 제출하고 6개월 뒤 치매 진단을 받았다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
