내년부터 고교학점 이수기준 완화… 선택과목은 출석만 하면 학점 부여
국교위, 행정예고안 발표
공통과목 출석·성취율 모두 반영
초등 ‘즐거운 생활’서 체육 분리
내년 새 학기부터 고교 학점 이수기준이 완화된다. 주로 1학년 때 듣는 공통과목은 현행대로 학업 성취율과 출석률 모두 충족해야 하지만, 2학년부터 이수하는 선택과목의 경우 출석만 해도 학점이 부여된다.
국가교육위원회는 18일 이런 내용의 ‘고교학점제 관련 국가교육과정 수립·변경 행정예고(안)’을 발표했다. 행정예고에는 학교 교육의 설계도인 국가교육과정의 고교 학점 이수기준을 바꾸는 내용을 담았다. 새 이수 기준은 “출석률, 학업성취율 중 하나 이상을 반영하되 교육활동 및 학습자 특성을 고려해 설정한다”고 규정했다. 현행 이수 기준은 “출석률과 학업성취율을 반영한다”로 돼 있다. 출석률과 학업성취율 모두 충족해야 학점을 부여해온 기준을 완화한 것이다.
다만 공통과목은 출석률과 학업성취율을 모두 반영하고, 선택과목은 출석률만 반영하도록 권고했다. 이번 행정예고안은 20일간 행정 예고 기간을 거쳐 심의·의결한 뒤 시행되며, 내년 3월부터 적용한다.
올해 도입된 고교학점제는 학생이 적성과 진로에 따라 수업을 선택하고 학점을 누적해 졸업하는 제도다. 현행 제도상 졸업하려면 3년간 공통 이수 과목 48학점을 포함해 총 192학점을 따야 한다. 학점은 ‘출석률 3분의 2 이상’과 ‘학업 성취율 40% 이상’ 기준을 충족해야 했다. 교육부는 고교를 졸업하지 못하는 학생이 발생하지 않도록 성취율 40%를 밑도는 학생을 학교와 교사가 책임지고 지도하는 ‘최소 성취수준 보장지도’(최성보) 제도를 도입했다.
교사 단체들은 학업성취율 40% 이상 기준과 최성보가 비현실적이라고 반발해왔다. 학업 성취도는 초·중학교에서 학습 결손이 누적된 결과인데, 고교에 너무 많은 부담을 지웠다는 것이다. 또 학력이 떨어지는 학생에게 많은 에너지를 써야 해 다른 학생들을 살피기 어렵다는 불만도 나왔다. 일각에서는 최성보를 피하기 위해 시험을 쉽게 내는 등 고교 교육과정이 파행되는 상황도 나타났다. 하지만 출석만으로 학점을 준다면 ‘잠자는 교실을 깨운다’는 고교학점제 도입 취지가 무색해진다는 반론도 적지 않았다.
이날 국가교육위는 초등 1∼2학년의 교육과정 변경안도 발표했다. 기존 놀이 중심 교과인 ‘즐거운 생활’에서 체육 교과에 해당하는 ‘건강한 생활’을 분리하는 내용이다. 체육 교과가 약 40년 만에 분리되는 변화다. 비만·과체중 학생 증가 등으로 학생의 신체 활동을 늘려야 한다는 요구에 따른 것이다. 음악·미술 관련 교과는 즐거운 생활이라는 기존 명칭을 유지한다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
