시사 전체기사

[포토] 크리스마스 ‘더 스피어’

입력:2025-12-18 21:17
수정:2025-12-18 21:19
공유하기
글자 크기 조정

크리스마스를 일주일 앞둔 18일 서울 송파구 석촌호수 '더 스피어'에서 산타 옷을 입은 어린이들이 들판을 뛰고 있다. 더 스피어는 지름 7m 규모의 구 형태 미디어아트 시설이다.

윤웅 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
지적장애 이웃에게 소처럼 쟁기 매달아 밭 갈게 한 70대 집유
결국 탈 난 창고형 약국… 마약류·의약품 오남용 우려에 제동
20년 전 LG에어컨 로고 ‘순금’이었다…“70만원 벌었어요”
“쉿, 윗집 임대래”… 온라인에 퍼진 동·호수 배치표
‘조세호 하차’ 직접 언급한 유재석…“스스로 돌아보길”
‘주사이모 논란’ 샤이니 키, 활동 중단 “집에서 진료 받았다” 인정
[단독]김문수는 왜 한동훈 손을 맞잡았나…측근에 “JOIN, OR DIE” 강조
김범석 질문에 “이 자리 기쁘다”… 동문서답 일관한 외국인 대표
국민일보 신문구독