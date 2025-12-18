이 대통령·이학재 ‘공개 언쟁’ 사실은
인천공항 검색, 적발 이후 세관 담당
이학재 “정치 한 것 아니다” 속앓이
이재명 대통령과 이학재(사진) 인천국제공항공사 사장 간 외화 밀반출을 둘러싼 공개 언쟁이 수일째 이어지고 있다. 쟁점은 ‘인천공항공사가 외화 검색을 책임져야 하는가’였다. 그간 공방에 대해 팩트체크를 해보니 확인된 사실은 두 가지로 요약됐다. ①인천공항공사가 세관과 양해각서(MOU)를 맺고 외화 밀반출 차단 역할을 하고 있다는 이 대통령의 발언은 팩트다. 다만 ②외화 밀반출의 보안 검색은 인천공항공사가 담당하고, 적발 이후 조치는 세관이 처리한다. 인천공항공사는 보완하는 업무를 하는 셈이다.
18일 인천공항공사와 정치권에 따르면 공사는 지난해 8월 인천공항세관과 ‘경비 및 검색 업무에 관한 상호협정 MOU’를 체결했다. 인천공항공사 사장 출신인 정일영 더불어민주당 의원이 공개한 MOU에는 ‘미화 1만 달러’를 초과하는 외화 반출 검색을 인천공항공사가 수행하도록 명시돼 있다. 이 대통령이 “인천공항공사도 외화 밀반출 차단에 역할이 있다”고 언급한 배경이다.
그러나 인천공항공사 측은 이를 ‘외화 단속 권한을 부여한 것’으로 해석하는 데는 선을 긋는다. 법령상 역할 구분은 비교적 명확하다. 불법 외화 반출에 대한 조사와 처벌 권한은 관세법과 외국환거래법에 따라 세관에 있다. 인천공항공사의 검색 업무는 항공보안법에 근거한다. 항공보안법은 보안 검색에 대해 항공안전을 위협할 수 있는 무기나 폭발물 등을 탐지·수색하는 행위로 규정하고 있다. 외화 검색은 공사의 고유 업무 범위에 포함되지 않는다.
다만 세관이 출국장에서 외화 반출을 상시 점검하기 어려운 현실을 고려해 인천공항공사는 보안 검색 과정에서 다량의 외화가 발견될 경우 이를 개방 검색한 뒤 세관에 인계하는 역할을 맡고 있다. 공항 검색대에서 미화 1만 달러 초과 외화가 적발되면 인천공항공사는 이를 세관에 신고·인계하고, 이후 과태료 부과나 처벌 등 후속 조치는 세관이 담당한다. 이 사장이 “인천공항공사가 외화 단속 주체로 오해받을 수 있다”고 반박한 이유다. 공항 개항 초기인 2001년에도 세관과 업무 협조 MOU를 체결했고, 지난해 새 MOU를 통해 외화와 마약류 등 협력 범위를 구체화했다.
이번 논란은 제도 자체보다 정치적 해석이 맞물리면서 증폭된 측면이 크다. 이날 국민일보 취재를 종합하면 이 사장은 주변에 “사실관계를 바로잡았을 뿐 정치를 한 것은 아니다”고 토로한 것으로 전해졌다. 보수 진영 3선 의원 출신이라는 정치 경력 탓에 여권에서 ‘정치를 하고 있다’는 프레임이 씌워지고 있어 속앓이하고 있다는 전언도 나온다.
김민영 이형민 기자 mykim@kmib.co.kr
