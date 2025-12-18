여의도 신안산선 공사 중 철근 무너져… 1명 숨져
포스코이앤씨, 올해 5번째 사망사고
잠실대교 인근 크레인 전복 1명 숨져
서울 영등포구 여의도역 신안산선 복선전철 공사 현장에서 구조물이 떨어져 50대 작업자 1명이 사망하는 사고가 발생했다. 올 들어 4건의 사망사고를 낸 포스코이앤씨가 시공을 맡은 구간이다. 같은 날 송파구 잠실대교 남단 나들목(IC) 연결체계 개선공사 현장에서도 27t 크레인이 쓰러져 60대 작업자가 깔려 숨졌다.
18일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오후 1시22분쯤 서울 여의도역 2번 출구 앞 신안산선 지하차도 공사 현장 지하 약 70m 지점에서 철근 구조물이 무너지는 사고가 발생했다. 이 사고로 여의도동 의사당역대로~샛강역 방향 일부 교통이 통제됐다.
사고로 작업자 98명 중 1명이 사망했다. 구조물에 매몰됐던 50대 남성은 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술(CPR)을 받으며 인근 병원으로 이송됐으나 사망했다. 60대 남성은 발목에 경상을 입고 병원으로 옮겨졌다. 외국인 근로자인 30대 남성은 어깨에 찰과상을 입어 현장 처치를 받았다. 나머지 인원들은 자력으로 대피했다.
이번 사고는 지상과 연결하는 통로인 수직구로부터 약 150m 떨어진 곳에서 발생했다. 콘크리트 타설 작업 중 18m 높이의 터널 상단부에 고정돼 있던 아치형 철근 구조물이 떨어지며 아래에 있던 작업자를 덮쳤다. 낙하한 구조물은 25~29㎜ 두께의 철근 여러 개가 조립된 형태로 길이 30~40m, 너비 2.4m 크기다. 경찰은 구조된 작업자들과 시공사를 상대로 자세한 사고 원인을 조사 중이다.
사고가 발생한 현장은 경기도 안산에서 여의도를 잇는 신안산선 공사 현장의 4-2공구다. 포스코이앤씨가 시공을 맡고 있다. 지난 4월 경기도 광명에서 발생한 신안산선 5-2공구 지하터널 붕괴 사고와 같은 공사 현장이지만 다른 구간이다. 현장감리단 관계자는 터널 붕괴 위험은 없으며 터널에 구조적 결함은 없다고 설명했다.
포스코이앤씨는 지난 8월 연이은 중대재해 발생에 대표가 바뀌었다. 정희민 전 대표가 사퇴하고, 포스코그룹 내 ‘안전통’으로 꼽히는 송치영 포스코홀딩스 그룹안전특별진단TF 팀장(부사장)이 사장으로 교체됐었다. 송 사장은 취임 직후 ‘안전 최우선 경영’ 실현을 내걸고 “사즉생의 각오로 재해가 원천적으로 발생하지 않도록 전사적 안전관리 시스템을 근본부터 개편하고, 현장 중심의 실효적인 안전문화를 구축하겠다”고 강조했으나 사고 재발을 막지는 못했다.
고용노동부는 두 사고의 원인 조사 및 중대재해법 위반 여부 등에 대한 수사에 착수했다.
임송수 차민주 정진영 기자 songsta@kmib.co.kr
