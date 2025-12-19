스윙보터 민심 공략… ‘진보’ 대전·‘중도’ 충남 통합 승리 도모
李 ‘통합 지자체장’ 발언 배경은
대통령실 “균형성장 위한 결단”
출마설 강훈식 밀어주기 시각도
野 “지선 의식 급하게 의제 던져”
이재명 대통령이 내년 지방선거 전 대전·충남 통합을 전격 제의한 것을 두고 배경에 관심이 집중되고 있다. 대통령실은 수도권 과밀화 해소, 국가균형성장 측면에서 이 대통령이 대승적 결단을 내린 것이라고 설명한다.
그러나 내년 지방선거 전 지역통합 거대 담론을 주도해 스윙보터인 충남 민심을 공략하고, 진보세가 강한 대전과 그렇지 못한 충남을 매머드 지방자치단체로 통합해 ‘원샷’ 승리를 도모하는 게 아니냐는 해석도 힘을 얻고 있다. 이를 위해 강훈식 대통령 비서실장을 차출하고, 힘을 실어주려는 수순이라는 전망도 있다.
이 대통령이 18일 대전·충남 지역구 민주당 의원들을 불러 오찬 간담회를 가진 건 우선 자신의 공약이기도 한 ‘5극3특’ 국가균형성장의 선제적 사례로 대전·충남을 선정한 것이란 해석이 있다. 국민의힘이 주도했던 이슈를 이 대통령과 여권이 장악해 충남 민심에 어필하겠다는 취지다. 여권 관계자는 “정치적 수법이나 ‘말뿐인’ 주장이 아니라 진짜 행정력과 추진력을 갖고 하겠다는 것”이라며 “해당 지역에서 여권을 향한 여론이 좋아지지 않겠느냐”고 말했다.
대전충남특별시가 출범해 공공기관 이전 등 다양한 ‘선물’을 던져준다면 충남 민심을 확실히 잡아 선거 구도 전반을 유리하게 만들 수 있다. 대통령실 관계자는 “많은 행정 권한과 특례를 준다면 수도권 집중화를 해소하고, 서울 집값도 잡는 ‘큰 그림’을 도모할 수 있다는 게 이 대통령 의중”이라고 말했다. 박상병 정치평론가도 “대전·충남이 쇠퇴하고 있는 상황에서 대통령이 나서서 지역 발전의 희망을 던져준다면 확고한 승기를 잡을 수 있을 것”이라고 분석했다.
디테일한 선거 전략적 측면도 있다. 전통적으로 도시 지역인 대전은 진보세가 강하지만 도농 복합지역인 충남은 지역적 편차가 심하다. 양 지역을 합쳐 통합 단체장을 뽑는다면 진보 진영이 확실한 승기를 잡을 수 있다는 계산이 선다. 여권 관계자는 “충남은 보수, 진보세가 왔다 갔다 하지만 대전은 진보세가 강해 합치면 유리한 측면이 있다”고 설명했다.
충남 아산 지역구 출신의 강 실장을 밀어주려는 포석으로 보는 시각도 있다. 강 실장은 이날 오찬 간담회에 참석할 가능성이 제기됐지만 출마에 대한 불필요한 오해를 살 수도 있다는 대통령실의 정무적 판단에 따라 불참했다. 다른 대통령실 관계자는 “강 실장이 통합 특별시장으로 출마할 거란 예상이 자연스럽게 제기되고 있지 않느냐”고 말했다.
두 지역이 통합하면 인구 약 360만명, 면적 8787㎢에 예산만 약 33조원에 달하는 매머드급 도시가 출범한다. 다만 내년 2월 3일로 예정된 예비후보 등록일 전후로 특별법이 통과돼야 선거 실무 준비에 무리가 없을 것이란 관측이 나온다. 5월 14~15일 실시되는 본 후보 등록 기간까지 법안이 통과되지 않으면 통합은 물 건너간다. 민주당은 당내 태스크포스(TF)를 구성, 세제 혜택 등을 논의할 방침이다.
국민의힘 소속 김태흠 충남지사와 이장우 대전시장은 환영 입장을 밝혔지만 당 내부에선 여당의 선거 전략을 경계하는 목소리도 나온다. 김 지사는 “뒤늦게나마 통합 정당성과 필요성을 인식하고 전향적 자세를 보여 정말 다행”이라고 했고, 이 시장도 “적극 환영한다”고 했다. 한 충청 지역 의원은 “지선을 의식해 이 대통령이 급하게 의제를 던진 것 아니냐”고 비판했다.
이동환 송경모 이강민 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사