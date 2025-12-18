‘김건희 수사 무마’ 檢수뇌부 압수수색
박성재 등 8명… 이창수 소환 통보
김건희 특검이 18일 김 여사의 도이치모터스 주가조작·디올백 수수 사건 ‘수사 무마’ 의혹과 관련해 박성재 전 법무부 장관과 심우정 전 검찰총장 등에 대한 강제수사에 나섰다. 오는 28일로 수사가 종료되지만 두 사건이 무혐의 처분되는 과정이 적법했는지 끝까지 들여다보겠다는 의도다.
특검은 이날 박 전 장관과 심 전 총장을 비롯해 김주현 전 대통령실 민정수석, 이창수 전 서울중앙지검장 등 8명의 사무실과 차량 등에 대한 압수수색을 벌였다. 서울중앙지검에도 수사관들이 파견됐으며, 김 여사 사건 수사를 지휘한 박승환 전 1차장검사와 조상원 전 4차장검사 등 전직 검사들도 압수수색 대상에 포함됐다.
특검은 특히 이 전 지검장에게 오는 22일 직권남용 혐의 피의자 신분으로 출석해 조사받으라고 통보했다. 박노수 특검보는 “압수수색을 통해 확보한 자료의 내용을 확인하기 위해 조사가 필요한 상황”이라고 말했다. 앞서 특검은 지난 2일 서울중앙지검, 대검찰청, 서울고검 내 내란특검팀 사무실을 압수수색해 관련 자료를 확보했다.
이 의혹은 김 여사가 지난해 5월 디올백 수수 사건과 관련해 서울중앙지검에 전담수사팀이 구성되자 박 전 장관에게 ‘내 수사는 어떻게 되고 있느냐’는 취지의 메시지를 보냈고, 이후 법무부가 서울중앙지검 지휘라인을 모두 교체한 것이 핵심이다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
