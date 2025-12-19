‘주토피아 2’, ‘귀멸의 칼날’ 꺾고 올해 최고 흥행작 등극
애니메이션 최초 1위 기록
디즈니 애니메이션 영화 ‘주토피아 2’(사진)가 올해 최단기간 흥행 질주 끝에 국내 전체 박스오피스 1위에 등극했다.
18일 영화관 입장권 통합전산망에 따르면 ‘주토피아 2’는 개봉 23일 만인 이날 오후 3시쯤 누적 관객 수 569만명을 넘어서며 기존 1위였던 일본 애니메이션 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’(568만여명)의 기록을 넘어섰다. 애니메이션 영화가 국내 연간 박스오피스 정상에 오른 것은 처음이다.
‘주토피아 2’는 전날 화제작 ‘아바타: 불과 재’가 개봉하기 전까지 연일 50% 이상의 높은 매출액 점유율을 유지해 왔다. 글로벌 흥행 성적도 압도적이다. 지난 15일 기준, 전 세계 흥행 수익 11억3667만 달러(약 1조6780억원)를 돌파하며 올해 할리우드 영화 가운데 최고 수익을 기록했다.
전작을 통해 작품성이 검증된 IP(지식재산권)라는 점에서 관객에게 ‘믿고 보는’ 선택지로 자리 잡았다. 어린아이부터 어른까지 전 세대가 즐길 수 있는 작품이라는 점도 관객층 확대를 끌어낸 요인으로 꼽힌다. 윤성은 영화평론가는 “재미와 감동을 두루 갖춘 스토리가 연말 가족 관람객이 선택하기에 적합했다”며 “전편보다 업그레이드된 액션과 속도감 있는 전개, 캐릭터 서사 구조가 돋보였다”고 말했다.
주인공 토끼 경찰관 주디와 여우 수사 파트너 닉을 비롯한 동물 캐릭터의 매력이 팬덤 형성으로 이어지며 20~30대 관람 비율이 높게 나타났다. 전편보다 강화된 주디와 닉의 서사를 응원하는 반응이 뜨거웠다. 국내 홍보 담당자는 “팬들 사이에서 주디와 닉의 대사를 각자 방식으로 해석하는 등 숨은 재미를 찾는 자발적 놀이 문화가 확산하면서 N차 관람으로 이어지고 있다”고 설명했다.
