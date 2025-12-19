“세계적 연주자 지도 직접 받으니 음악 어떻게 흐르는지 선명해져 ”
롯데 키즈 오케스트라 마스터클래스
“포르티시모(매우 세게)라도 춤을 추듯 가볍게 연주해야 해요. 다시 하나둘 셋!”
18일 오전 서울 송파구 롯데콘서트홀 리허설룸. ‘롯데 키즈 오케스트라’의 마스터클래스 현장(사진)에서 베를린 필하모닉 악장 노아 벤딕스-발글레이의 목소리가 울렸다. 차이콥스키의 발레 ‘백조의 호수’ 모음곡을 연주하는 키즈 오케스트라 단원들이 활을 고쳐 쥐고 다시 음을 맞추자, 한층 부드러워진 선율에 그의 얼굴에 미소가 번졌다.
키즈 오케스트라 마스터클래스에는 벤딕스-발글레이 악장을 비롯해 빈 필하모닉 비올라 연주자 틸로 페히너, 베를린 필하모닉 첼로 연주자 스테판 콘츠 등 세계 정상급 연주자들이 지도를 맡았다. 단원들은 초등학교 2학년생부터 중학교 2학년생까지 나이도 경력도 제각각이지만 하나의 음악을 만들기 위해 모두 눈을 반짝이며 집중했다.
마스터클래스 연주자들은 박자에 맞춰 발을 구르고 춤을 추듯 손짓하며 아이들이 음악을 느낄 수 있도록 도왔다. 직접 연주를 보여주기도 했다. 키즈 오케스트라 악장 이재인(13)양은 “하모니가 잘 안 맞았는데 이유를 몰랐던 부분을 정확히 짚어줬다”며 “음악이 어떻게 흘러가야 하는지 더 선명해졌다”고 말했다.
롯데 키즈 오케스트라는 롯데백화점의 인프라와 역량을 통해 음악 꿈나무들에게 차별화된 경험을 제안하는 문화 예술 후원 프로그램이다. 2023년부터 매년 신규 단원을 선발해 전문 클래식 교육과 실전 무대 경험을 제공하고 있다. 올해는 현악·목관·금관·타악 등 13개 파트에서 70명의 단원이 선발됐다. 여가를 줄여 매주 참여해야 하는 연습에도 아이들은 즐거운 모습이었다. 첼로 파트 최연소 단원 이애나(8)양은 “언니오빠들과 함께 연주하는 게 재밌다”고 했다.
벤딕스-발글레이 악장은 “어릴 때부터 앙상블로 연주하며 다른 연주자의 소리를 듣는 경험은 매우 중요하다”며 “혼자서는 만들 수 없는 큰 음악을 함께 완성하는 과정은 음악뿐 아니라 삶을 함께 살아가는 방법을 배우는 일”이라고 말했다. 첼리스트인 콘츠 역시 “꼭 전문 연주자가 되지 않더라도 음악은 삶의 중요한 부분이 될 수 있다”며 아이들이 음악을 즐기길 바란다고 전했다.
오케스트라는 이민형 지휘자가 총 음악감독을, 이성주 한국예술종합학교 명예교수가 자문을 맡아 이끌고 있다. 내년 1월 롯데콘서트홀에서 단독 신년 콘서트를 열고, 첼리스트 문태국과의 협연 무대를 선보일 예정이다. 최이라 롯데백화점 마케팅1팀 리더는 “서로 다른 소리를 맞추는 경험을 통해 제2의 조성진, 임윤찬, 양인모가 탄생하길 바라는 취지로 기획했다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
