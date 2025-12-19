‘이’ 모습, 올해만 벌써 6번째

[And 스포츠]

파리생제르맹(PSG)의 이강인이 18일(한국시간) 카타르 알라얀의 아흐메드 빈 알리 스타디움에서 2025 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 우승 트로피를 든 채 기뻐하고 있다. PSG는 이날 우승으로 올해 6관왕에 등극했다. EPA연합뉴스

이강인(파리생제르맹·PSG)이 올해 여섯 번째 우승 트로피를 품에 안았다. PSG는 2025 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 우승을 차지하며 역대 두 번째로 6관왕 대업을 완성했다.



PSG는 18일(한국시간) 카타르 알라얀의 아흐메드 빈 알리 스타디움에서 열린 FIFA 인터콘티넨털컵 결승전에서 플라멩구(브라질)를 꺾고 우승했다. PSG는 정규시간 90분과 연장전까지 1대 1로 비긴 뒤 승부차기 끝에 2대 1로 승리했다. 인터콘티넨털컵은 여섯 개 대륙 클럽대항전 챔피언이 세계 최강의 자리를 놓고 겨루는 대회다.



PSG는 이날 우승으로 올해 여섯 번째 우승컵을 들어 올렸다. 종전까지 한 해에 6관왕을 달성한 팀은 2009년 FC 바르셀로나(스페인)뿐이었다. 올해 PSG는 2024-2025시즌 리그1과 프랑스컵, 트로페 데 샹피옹 등 자국 리그 대회 트로피를 모두 휩쓸었다. 지난 6월에는 창단 이후 처음으로 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 우승에 성공했다. 이어 PSG는 8월 펼쳐진 UEFA 슈퍼컵에서 정상에 오르며 새 시즌 출발을 알렸다.



이강인은 2023년 PSG 입단 후 9번째 우승을 경험했다. 리그1과 프랑스컵, 트로페 데 샹피옹에서 각 2회, UCL과 UEFA 슈퍼컵에서 각 1회씩 정상을 밟는 쾌거를 이뤘다. 스페인 발렌시아 시절의 코파 델 레이 우승까지 더해 프로 커리어 통산 10번째 트로피를 수집했다. 이강인은 SNS를 통해 “우리가 정말 자랑스럽다. 세계 챔피언이다”라고 소감을 밝혔다.



이강인은 이날 최전방 제로톱으로 선발 출전했다. 경기 초반 팀의 첫 번째 유효 슈팅을 만들어내기도 했다. 하지만 부상으로 일찍 그라운드를 빠져 나왔다. 이강인은 전반 31분 왼쪽 측면에서 드리블을 시도하다 상대 수비수와 부딪힌 뒤 쓰러졌다. 허벅지 통증을 느낀 이강인은 의료진의 부축을 받아 물러났다. 이강인은 교체 전까지 한 차례 유효 슈팅을 기록하고, 두 차례 지상 볼 경합에 모두 성공하는 좋은 활약을 펼쳤다.



PSG는 이강인 교체 직후 흐비차 크바라츠헬리아의 선제골로 앞섰다. 하지만 후반 7분 플라멩구에 페널티킥 골을 내줘 동점을 허용한 뒤 연장전까지 승부를 가리지 못했다. 이어진 승부차기에서는 주전 경쟁에서 밀렸던 골키퍼 마트베이 사포노프가 승리의 주역이 됐다. 사포노프는 플라멩구의 1번 키커 니콜라스 데라크루스를 제외한 네 차례 페널티킥을 모두 막아내는 선방 쇼를 펼쳤다.



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



