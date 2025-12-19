현대차그룹, 외국인 R&D 수장 선임… ‘기술 성장’ 집중
포르쉐·애플 거친 하러 임명
북미·제조 전문가 전진 배치
40대 임원 대거 발탁 ‘세대교체’
현대자동차그룹이 사장단을 포함한 임원 인사를 18일 단행했다. 지난해 현대차 역사상 첫 외국인 대표이사(CEO)를 선임한 데 이어 올해 연구개발(R&D) 총괄 수장에도 외국인을 임명했다. 순혈주의를 버리고 소프트웨어 중심 기술 성장에만 집중하겠다는 의지가 읽힌다. 신규 임원의 절반을 40대로 채워 세대교체를 단행한 것도 눈에 띈다.
현대차그룹은 이날 발표한 임원 인사에서 R&D 본부장에 만프레드 하러 사장을 승진 임명했다. 지난해 현대차그룹에 합류해 제네시스&성능개발담당을 맡았던 인물이다. 그전엔 포르쉐에서 전기차 개발을, 애플에서 애플카 프로젝트를 이끌었다. 현대차그룹은 “소프트웨어를 비롯한 모든 유관 부문과의 적극적인 협업을 통해 소프트웨어기반차(SDV) 성공을 위한 R&D 차원의 기술 경쟁력을 제고해 나갈 것”이라고 밝혔다.
하러 R&D 본부장 임명은 내부 출신 토종 연구자를 수장에 앉히던 기존 관행을 깬 것으로 관심을 끌고 있다. 지난해 호세 무뇨스 당시 최고운영책임자(COO)를 첫 외국인 CEO로 임명했을 때도 ‘파격’이라는 평가를 받았다. 업계 관계자는 “‘한국 기업’에서 ‘한국에 본사를 둔 글로벌 기업’으로 전환하는 차원의 인사”라고 평가했다.
이번에 사장 승진한 윤승규 기아 북미권역본부장도 본사 미주실장, 미국·캐나다 판매법인장을 거친 북미 시장 전문가다. 관세 이슈 등 난관에도 전년보다 소매 판매량을 늘린 성과를 인정받았다. 이 밖에 정준철 현대차·기아 제조부문장과 이보룡 현대제철 CEO(내정)가 사장 승진했다. 정 사장은 소프트웨어 중심의 미래 생산체계와 로보틱스 등 차세대 생산체계 구축에 주력할 전망이다.
송창현 전 사장의 사퇴로 관심을 모았던 첨단차플랫폼(AVP) 본부장은 공석으로 뒀다. 현대차그룹은 “빠른 시일 내 후임을 선임할 계획”이라고 설명했다. 당초 지난주 발표할 것으로 알려졌던 임원 인사가 늦어진 데는 마땅한 후임 AVP 본부장을 찾지 못했기 때문이란 얘기도 나온다.
2023년부터 현대제철 CEO를 맡아온 서강현 사장은 현대차그룹 기획조정담당으로 이동한다. 그 외 다른 계열사 사장은 대부분 유임됐다. 현대제철 신임 CEO에는 이보룡 생산본부장(부사장)을 사장으로 승진시킨 뒤 앉혔다. 조창현 현대카드 대표와 전시우 현대커머셜 대표는 나란히 부사장으로 승진했다. 현대차그룹의 싱크탱크인 HMG경영연구원의 새 수장엔 신용석 세인트루이스 워싱턴대 교수가 선임됐다.
현대차그룹은 사장 4명, 부사장 14명, 전무 25명, 상무 176명 등 총 219명을 임원 승진시켰다. 지난해 239명보다 20명 줄었다. 상무 신규선임 대상자 중 40대 비율은 2020년 24% 수준에서 올해 절반 가까이로 늘었다. 상무 초임의 평균 연령도 올해 처음 40대로 진입했다. 지성원 현대차 브랜드마케팅본부장(전무)은 만 47세로 40대 부사장에 발탁됐다. 현대차그룹은 “조직의 체질 개선을 위한 대규모 인적 쇄신을 단행하며 미래 투자 여력을 확보하는 데 주력할 것”이라고 강조했다.
