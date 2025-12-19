‘이건희 컬렉션’ 미국 관람객 사로잡다

[And 방송·문화]



북미 최대 규모 한국 미술 전시회

전시 한달만에 1만5000명 방문

“섬세한 표현, 높은 완성도” 호평

미국 워싱턴DC 국립아시아예술박물관에서 열리고 있는 이건희 컬렉션 국외순회전 ‘한국의 보물: 모으고, 아끼고, 나누다’에서 관람객들이 작품을 감상하고 있다. 국립중앙박물관 제공

‘이건희 컬렉션’이 미국인의 마음도 사로잡았다.



미국 워싱턴DC 스미소니언 국립아시아예술박물관에서 개최 중인 ‘이건희 컬렉션’ 전시 관람객이 개막 한 달 만에 1만5000명을 넘어섰다.



국립중앙박물관은 고 이건희 삼성 회장의 기증품 국외순회전 ‘한국의 보물: 모으고, 아끼고, 나누다’가 개막 이후 초반부터 큰 호응을 얻으며 동일 규모의 이전 특별전 대비 관람객 수가 25% 증가했다고 18일 밝혔다.



지난달 15일(현지시간) 개막한 이번 전시에는 국립중앙박물관이 소장한 정선의 ‘인왕제색도’ 등 국보 7점과 보물 15점을 포함해 총 172건, 297점의 문화유산이 출품됐다. 여기에 국립현대미술관 소장품인 박수근의 ‘농악’(1960년대), 이응노의 ‘구성’(1964), 김환기의 ‘산울림’(1973) 등 한국 근현대미술 작품 24점도 함께 선보이고 있다. 이번 전시는 1979년 ‘한국 미술 오천년’ 미국 순회전 이후 40여 년 만에 열리는 북미 최대 규모의 한국 미술 특별전이다.



이번 해외 순회전은 한국 문화유산을 알리는 문화 교류의 장으로도 기능하고 있다. 개막 행사는 미국 연방정부의 업무정지로 인해 한 차례 연기됐다. 지난 17일 저녁 유홍준 국립중앙박물관장과 강경화 주미한국대사, 송수정 국립현대미술관 전시과장을 비롯해 스미소니언 재단 관계자, 주워싱턴한국문화원 관계자, 국내외 문화계 인사들이 참석한 가운데 국립아시아예술박물관장 주최로 개막 축하연이 열렸다.



큰 인기를 끌고 있는 법고대를 바라보는 관람객들의 모습. 국립중앙박물관 제공

현지 큐레이터와 관람객의 호평도 이어지고 있다. 국립아시아예술박물관의 키스 윌슨 아시아미술부장은 조선 시대 초상화의 섬세한 표현과 높은 완성도에 관람객들이 깊은 인상을 받고 있다고 평가했다. 황선우 국립아시아예술박물관 큐레이터는 “달항아리와 법고대가 특히 많은 관심을 받고 있다”며 “어린 학생부터 노년층까지 다양한 연령대의 관람객이 전시장을 찾고 있는 점이 인상적”이라고 전했다. 이번에 출품된 법고대는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에 등장하는 캐릭터 '더피'를 닮았다는 입소문이 퍼지며 화제를 모으고 있다.



특별전의 인기는 전시 관람에 그치지 않고 국립박물관 문화상품 브랜드 ‘뮷즈’ 판매로도 이어졌다. 개막 일주일 만에 전 상품이 완판 됐고, 총 주문 금액은 1억 원에 달했다.



유홍준 관장은 “K-컬처를 사랑하는 전 세계 관람객들이 이번 특별전을 통해 한국 전통문화의 아름다움을 발견하고, 과거와 현재를 관통하는 한국 문화의 힘과 예술성을 느낄 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 해외 한국문화 전시를 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.



전시는 내년 2월 1일까지 이어진다. 이후 시카고미술관(2026년 3월 7일∼7월 5일)과 영국박물관(2026년 9월 10일∼2027년 1월 10일)에서도 차례로 열릴 예정이다.



손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘이건희 컬렉션’이 미국인의 마음도 사로잡았다.미국 워싱턴DC 스미소니언 국립아시아예술박물관에서 개최 중인 ‘이건희 컬렉션’ 전시 관람객이 개막 한 달 만에 1만5000명을 넘어섰다.국립중앙박물관은 고 이건희 삼성 회장의 기증품 국외순회전 ‘한국의 보물: 모으고, 아끼고, 나누다’가 개막 이후 초반부터 큰 호응을 얻으며 동일 규모의 이전 특별전 대비 관람객 수가 25% 증가했다고 18일 밝혔다.지난달 15일(현지시간) 개막한 이번 전시에는 국립중앙박물관이 소장한 정선의 ‘인왕제색도’ 등 국보 7점과 보물 15점을 포함해 총 172건, 297점의 문화유산이 출품됐다. 여기에 국립현대미술관 소장품인 박수근의 ‘농악’(1960년대), 이응노의 ‘구성’(1964), 김환기의 ‘산울림’(1973) 등 한국 근현대미술 작품 24점도 함께 선보이고 있다. 이번 전시는 1979년 ‘한국 미술 오천년’ 미국 순회전 이후 40여 년 만에 열리는 북미 최대 규모의 한국 미술 특별전이다.이번 해외 순회전은 한국 문화유산을 알리는 문화 교류의 장으로도 기능하고 있다. 개막 행사는 미국 연방정부의 업무정지로 인해 한 차례 연기됐다. 지난 17일 저녁 유홍준 국립중앙박물관장과 강경화 주미한국대사, 송수정 국립현대미술관 전시과장을 비롯해 스미소니언 재단 관계자, 주워싱턴한국문화원 관계자, 국내외 문화계 인사들이 참석한 가운데 국립아시아예술박물관장 주최로 개막 축하연이 열렸다.현지 큐레이터와 관람객의 호평도 이어지고 있다. 국립아시아예술박물관의 키스 윌슨 아시아미술부장은 조선 시대 초상화의 섬세한 표현과 높은 완성도에 관람객들이 깊은 인상을 받고 있다고 평가했다. 황선우 국립아시아예술박물관 큐레이터는 “달항아리와 법고대가 특히 많은 관심을 받고 있다”며 “어린 학생부터 노년층까지 다양한 연령대의 관람객이 전시장을 찾고 있는 점이 인상적”이라고 전했다. 이번에 출품된 법고대는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에 등장하는 캐릭터 '더피'를 닮았다는 입소문이 퍼지며 화제를 모으고 있다.특별전의 인기는 전시 관람에 그치지 않고 국립박물관 문화상품 브랜드 ‘뮷즈’ 판매로도 이어졌다. 개막 일주일 만에 전 상품이 완판 됐고, 총 주문 금액은 1억 원에 달했다.유홍준 관장은 “K-컬처를 사랑하는 전 세계 관람객들이 이번 특별전을 통해 한국 전통문화의 아름다움을 발견하고, 과거와 현재를 관통하는 한국 문화의 힘과 예술성을 느낄 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 해외 한국문화 전시를 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.전시는 내년 2월 1일까지 이어진다. 이후 시카고미술관(2026년 3월 7일∼7월 5일)과 영국박물관(2026년 9월 10일∼2027년 1월 10일)에서도 차례로 열릴 예정이다.손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지