[단독] 2018년 9월 9일, 통일교 부산 만찬장에 전재수 있었나

윤영호 “전 의원이 적극 돕기로 했다”

한학자에게 보고 올리기 전날 행사

전재수, 문선명 추모사 명단에 올라

당시 연사 60대 여성은 “기억에 없어”

통일교 전 비서실장 정원주씨가 18일 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부에 출석하고 있다. 정씨는 통일교의 정치권 로비 의혹과 관련해 참고인 신분으로 조사를 받았다. 뉴시스

2018년 9월 9일. 당시 행적에 관한 전재수 더불어민주당 의원(전 해양수산부 장관)의 알리바이 성립 여부가 ‘통일교 게이트’ 수사의 최대 변수로 작용할 전망이다. 경찰청 전담 수사팀은 전 의원이 이날 부산에서 열린 통일교 만찬 행사에 참석한 것으로 의심한다. 이 날짜가 중요한 이유는 다음날인 10일 윤영호 전 세계본부장이 한학자 총재에게 ‘전 의원이 적극 돕기로 했다’는 취지의 특별보고를 올린 것으로 파악됐기 때문이다.



행사 순서에 전 의원의 추모사가 있었다는 통일교 내부 소식지 기록, 행사장과 멀지 않은 음식점에서의 식비 결제 내역 등은 전 의원 측에 불리한 대목이다. 반면 전 의원 측은 행사 당일 고향 선산에서 벌초를 했다는 기록을 제시하며 불법 금품 수수는 없었다고 반박한다. 전 의원과 함께 추모사 연사를 맡았던 60대 여성 A씨도 “전 의원에 대한 기억은 없다”고 밝혔다.



A씨는 2018년 9월 9일 부산 롯데호텔에서 열린 통일교의 ‘문선명 천주성화 6주년 기념 제5지구 신한국 지도자 초청 만찬’에 초청된 인사 중 한 명이었다. 통일교 문화홍보국은 내부 소식지에 A씨가 전 의원과 함께 추모사를 맡았다고 적었다.



A씨는 18일 국민일보와의 통화에서 “여러 행사에 참석했기 때문에 일일이 기억하진 못한다”면서도 “특별히 그분(전 의원)을 기억하고 이런 건 없다”고 말했다. 이어 “(휴대전화) 갤러리에 저장돼 있는 몇 천장의 사진을 쫙 다 봐도 (전 의원이 나온 건) 없었다”며 “자세한 건 통일교 쪽에 알아보라”고 덧붙였다.



한·일 해저터널 관련 단체에서 활동 중인 A씨는 특히 “전 의원은 해저터널과는 전혀 관련 없고, 엮이는 걸 보면서 황당했다”고 했다. 그는 오히려 “(단체활동 중) 민주당 인사들은 종교와는 거리를 둔다고 생각했다”며 “저쪽(민주당)은 해저터널에 신경을 안 쓰는 것 같았다”고 주장했다.



통일교 소식지에는 당시 행사에 참석한 주요 인사들 사진과 이들의 발언이 소개됐다. 전 의원은 추모사를 한 것으로 돼 있으나 그의 모습이 찍힌 사진은 없다.



전 의원은 통일교 행사가 열린 2018년 9월 9일 오후 7시49분쯤 ‘새벽부터 산을 여섯 개를 타고 벌초를 마쳤다’는 글과 함께 경남 의령의 선산 인근 사진을 페이스북에 올린 바 있다. 그는 지난 15일 이 게시물을 공유하며 “통일교 행사날은 제 고향 의령에서 벌초를 하고 있었다”고 밝혔다.



다만 전 의원의 정치자금 지출 내역에는 2018년 9월 9일 ‘지역구 현장 방문 후 의원님·수행원 식대’ 명목으로 행사 장소와 약 10㎞ 떨어진 부산 북구의 한 음식점에서 3만3000원을 결제한 내용이 나온다. 2018년 1년간 이 음식점을 방문한 횟수는 19차례였다.



의령에서 부산 롯데호텔까지는 약 90㎞ 거리다. 자동차로 2시간 정도 걸린다. 전담 수사팀으로서는 ‘벌초’ 알리바이만으로는 전 의원의 행사 참석 가능성을 배제하기 어려운 상황이다.



이서현 구자창 기자 hyeon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 구자창 기자 critic@kmib.co.kr 1226 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 2018년 9월 9일. 당시 행적에 관한 전재수 더불어민주당 의원(전 해양수산부 장관)의 알리바이 성립 여부가 ‘통일교 게이트’ 수사의 최대 변수로 작용할 전망이다. 경찰청 전담 수사팀은 전 의원이 이날 부산에서 열린 통일교 만찬 행사에 참석한 것으로 의심한다. 이 날짜가 중요한 이유는 다음날인 10일 윤영호 전 세계본부장이 한학자 총재에게 ‘전 의원이 적극 돕기로 했다’는 취지의 특별보고를 올린 것으로 파악됐기 때문이다.행사 순서에 전 의원의 추모사가 있었다는 통일교 내부 소식지 기록, 행사장과 멀지 않은 음식점에서의 식비 결제 내역 등은 전 의원 측에 불리한 대목이다. 반면 전 의원 측은 행사 당일 고향 선산에서 벌초를 했다는 기록을 제시하며 불법 금품 수수는 없었다고 반박한다. 전 의원과 함께 추모사 연사를 맡았던 60대 여성 A씨도 “전 의원에 대한 기억은 없다”고 밝혔다.A씨는 2018년 9월 9일 부산 롯데호텔에서 열린 통일교의 ‘문선명 천주성화 6주년 기념 제5지구 신한국 지도자 초청 만찬’에 초청된 인사 중 한 명이었다. 통일교 문화홍보국은 내부 소식지에 A씨가 전 의원과 함께 추모사를 맡았다고 적었다.A씨는 18일 국민일보와의 통화에서 “여러 행사에 참석했기 때문에 일일이 기억하진 못한다”면서도 “특별히 그분(전 의원)을 기억하고 이런 건 없다”고 말했다. 이어 “(휴대전화) 갤러리에 저장돼 있는 몇 천장의 사진을 쫙 다 봐도 (전 의원이 나온 건) 없었다”며 “자세한 건 통일교 쪽에 알아보라”고 덧붙였다.한·일 해저터널 관련 단체에서 활동 중인 A씨는 특히 “전 의원은 해저터널과는 전혀 관련 없고, 엮이는 걸 보면서 황당했다”고 했다. 그는 오히려 “(단체활동 중) 민주당 인사들은 종교와는 거리를 둔다고 생각했다”며 “저쪽(민주당)은 해저터널에 신경을 안 쓰는 것 같았다”고 주장했다.통일교 소식지에는 당시 행사에 참석한 주요 인사들 사진과 이들의 발언이 소개됐다. 전 의원은 추모사를 한 것으로 돼 있으나 그의 모습이 찍힌 사진은 없다.전 의원은 통일교 행사가 열린 2018년 9월 9일 오후 7시49분쯤 ‘새벽부터 산을 여섯 개를 타고 벌초를 마쳤다’는 글과 함께 경남 의령의 선산 인근 사진을 페이스북에 올린 바 있다. 그는 지난 15일 이 게시물을 공유하며 “통일교 행사날은 제 고향 의령에서 벌초를 하고 있었다”고 밝혔다.다만 전 의원의 정치자금 지출 내역에는 2018년 9월 9일 ‘지역구 현장 방문 후 의원님·수행원 식대’ 명목으로 행사 장소와 약 10㎞ 떨어진 부산 북구의 한 음식점에서 3만3000원을 결제한 내용이 나온다. 2018년 1년간 이 음식점을 방문한 횟수는 19차례였다.의령에서 부산 롯데호텔까지는 약 90㎞ 거리다. 자동차로 2시간 정도 걸린다. 전담 수사팀으로서는 ‘벌초’ 알리바이만으로는 전 의원의 행사 참석 가능성을 배제하기 어려운 상황이다.이서현 구자창 기자 hyeon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지