‘공정가액’ 적용 입법 지연이 부른 신세계푸드 공개매수 논란

개정안 정무위에서 논의 중

“특별위에서 가격을 정해야”



이마트의 신세계푸드 주식 공개매수 가격 논란이 확산하는 가운데 상장사 합병·주식교환 시 ‘공정가액(fair value)’ 적용을 골자로 한 자본시장법 개정이 지연된 결과라는 지적이 나온다. 법 개정이 속도를 내지 못하면서 이마트가 낮은 가격에 신세계푸드를 완전 자회사로 편입할 수 있게 됐다는 것이다.



18일 정치권에 따르면 상장사 합병과 주식교환 시 ‘주가’ 외에 자산의 가치와 수익가치 등을 종합적으로 고려한 ‘공정가액’을 적용해야 한다는 내용을 담은 자본시장법안 통과에 속도가 붙지 않고 있다. 한 정무위 관계자는 “여야 특별한 이견이 없는 상황이지만 법안처리가 지연되고 있다”고 말했다. 통상 정무위는 양당 간사와 정무위원장이 동의하면 법안이 처리되는데, 이 단계를 넘지 못했다는 관측이 나온다.



현재 국회에 계류된 관련 법안은 7건이다. 여야 구분 없이 국회 정무위 소속 의원들이 발의했다. 해당 법안은 윤석열정부 시절 금융위원회의 문제의식에서 출발했다. 지난해 12월 2일 김병환 당시 금융위원장은 상장사가 합병·분할 등을 추진하는 과정에서 기업 가치를 주가와 자산·수익가치를 종합 고려해서 공정하게 산정하도록 하는 내용의 ‘자본시장법 개정방향’을 발표했다.



이마트가 제시한 신세계푸드 매수 단가는 주당 4만8120원으로 주가순자산비율(PBR)로 환산하면 0.59배다. 공개매수 개시일 직전 거래일인 12일 종가(4만100원)보다 약 20% 할증한 것이지만 결과적으로 소액주주 지분을 장부가치(1배)에 못 미치는 가격에 사들이려 했다. 공정가액을 기준으로 했다면 장부가치에 근접한 평가가 나왔을 것이란 지적이 나온다.



시장에서도 비판의 목소리가 커지고 있다. 1차 상법개정으로 이사의 충실 의무 대상이 ‘회사’에서 ‘회사 및 주주’로 확대됐지만, 신세계푸드가 소액주주와 지배주주 간 이해관계가 충돌하는 사례를 만들고 있다는 비판이다. 김봉기 밸류파트너스자산운용 대표는 “사과 1개를 나눠 갖는 건데, 대주주에게 유리하게 쪼개진 꼴”이라며 “지금 당장 신세계푸드를 청산해도 주당 약 9만원 수준의 가격이 나온다”고 말했다.



공정한 절차로 공개 매수 가격을 정할 필요가 있다는 지적도 나온다. 한국기업거버넌스포럼은 이날 논평에서 “독립이사로 구성된 특별위원회에서 공개 매수 가격을 정하고, 소수 주주의 다수결 절차로 진행되는 것이 글로벌 스탠다드”라며 “신세계푸드도 사외이사 천홍욱, 김영기, 한주훈으로 구성된 특별위원회를 설치해야 한다”고 말했다. 이어 “외부 가치평가전문가와 법률전문가를 고용해 공개매수 가격의 공정성과 주주 보호 위한 조치 면밀히 검토해야 한다”고 말했다.



소액주주도 공개매수에 반발하며 결집하고 있다. 이날 오후 4시 현재 소액주주 플랫폼 ‘액트’를 통해 신세계푸드 2만2400주(지분율 1.88%)가 결집했다. 이남우 기업거버넌스포럼 회장은 “(소액주주들은) 이사회에 소액주주를 보호하려고 노력했는지 문제를 제기할 수 있을 것”이라고 말했다.



이광수 기자 gs@kmib.co.kr



