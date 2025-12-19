“달러 쌓아두지 마라”… 금융기관 외화 규제 대폭 푼다
환율 1500원 근접… 정부 방어 총력
은행권 외화 보유 부담 한시 완화
시장 달러 공급… 불균형 해소 기대
외인 韓증권계좌 없어도 국장 거래
원·달러 환율이 1500원에 근접한 가운데 정부가 금융기관에 요구해온 외화 보유 부담을 한시적으로 완화하기로 했다. 은행권에 묶인 외화를 시장으로 흘려보내 외환 수급 불균형을 해소하고 환율 상승세를 잡겠다는 취지다.
기획재정부·금융위원회·한국은행·금융감독원은 18일 이 같은 내용을 담은 ‘외환건전성 제도 탄력적 조정 방안’을 발표했다.
핵심은 금융기관의 외화 유동성 관리 문턱을 낮추는 조치다. 정부는 금융기관을 대상으로 하는 고도화된 외화유동성 스트레스 테스트와 관련해 기준 미충족 시 감독당국에 유동성 확충계획을 제출해야 하는 감독상 조치를 내년 6월 말까지 한시 유예하기로 했다. 스트레스 테스트는 은행이 위기 상황을 가정해 달러 자금 대응 여력을 정기적으로 평가받는 제도로, 그간 은행이 필요 이상으로 외화를 쌓아두는 배경으로 지적됐다. 당국은 이번 조치로 은행권에 묶여 있던 외화 일부가 시장으로 흘러나올 여지가 생길 수 있다고 기대한다.
선물환포지션(선물외화자산-선물외화부채) 규제도 조정된다. 이는 은행이 선물환·통화스와프 등으로 쌓는 선물환포지션을 자기자본 대비 일정 비율 이내로 묶어, 선물환 거래와 연계된 단기 대외차입과 자본유출입 변동성을 억제하기 위한 거시건전성 규제다. 현재 국내은행에는 자기자본 대비 75%, 외국계은행 국내지점에는 375%의 선물환포지션 한도가 적용되고 있다. 외국계은행 국내법인(SC제일은행·한국씨티은행)은 그간 국내법인이라는 이유로 국내은행과 동일한 75% 규제를 받아왔는데, 이를 200%로 완화하기로 했다.
수출기업에 대한 ‘원화용도 외화대출’ 허용 범위도 확대된다. 그동안 수출기업의 국내 ‘시설자금’ 목적에 한해 허용됐던 원화용도 외화대출을 앞으로는 ‘운전자금’ 목적까지 넓힌다. 원화용도 외화대출은 환리스크를 수반할 수 있는 만큼, 정부는 외화 수입이 있어 리스크 관리 여력이 있는 수출기업을 중심으로 제한적으로 완화한다는 방침이다.
외국인 투자 환경 개선 조치도 포함됐다. 정부는 외국인 통합계좌 활성화를 통해 외국인이 별도의 국내 증권사 계좌 없이 현지 증권사를 통해 한국 주식을 거래할 수 있도록 지원한다. 최근 통합계좌 개설 주체 제한을 폐지해 해외 중·소형 증권사도 통합계좌를 개설할 수 있도록 제도 정비를 마쳤다.
정부는 한국은행과 국민연금 간 통화스와프 및 전략적 환헤지 연장 등에도 이날 원·달러 환율이 주간거래 종가 기준 1478.30으로 안정될 기미를 보이지 않자 추가로 대책을 마련하고 있다. 김용범 대통령실 정책실장은 이날 대기업 7곳(삼성·SK·현대차·LG·롯데·한화·HD현대) 관계자와 환율 관련 대책을 점검했다. 지난 16일에도 기획재정부가 이형일 기재부 1차관 주재로 삼성전자, SK하이닉스, HD한국조선해양 등 수출기업과 간담회를 열고 외환시장 안정을 위한 협력을 당부한 바 있다.
외환당국이 고환율의 주원인으로 꼽은 해외 주식 투자 신규 마케팅도 중단된다. 이찬진 금융감독원장은 이날 미래에셋·메리츠·키움·토스증권 최고경영자(CEO)와의 간담회에서 “증권사들이 투자자 보호보다 해외증권 중개 시장 점유율 확대 경쟁에 몰두하고 있다”며 “현재 진행 중인 증권사 해외투자 실태점검 대상을 확대하고 문제 소지가 확인된 증권사는 즉시 현장검사로 전환한다”고 말했다. 이에 증권업계는 당분간 해외주식 관련 신규 마케팅, 이벤트를 중단하기로 했다.
