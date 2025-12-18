지선 6개월 앞 대전·충남 통합 선거 공식화

이 대통령 “내년 2월까지 특별법 통과

중앙정부가 실질적 행정 조력 해야”

강훈식 출마론 속 선거전 돌입 해석

이재명 대통령이 17일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 행정안전부(경찰청, 소방청)·인사혁신처 업무보고에 참석해 있다. 대통령실 제공

이재명 대통령이 6·3 지방선거가 6개월도 남지 않은 시점에 대전·충남 통합 광역단체장 선거를 추진하겠다는 뜻을 공식화했다. 중부권 메갈로폴리스를 이재명정부 지방균형발전의 첫 성공사례로 내세우겠다는 취지지만 접전지인 대전·충남을 두고 본격적인 지방선거 전략에 돌입한 게 아니냐는 해석이 나온다.



이 대통령은 18일 더불어민주당 대전·충남 지역구 국회의원들과 용산 대통령실에서 오찬 간담회를 갖고 “수도권 집중 문제를 해결하는 것은 가장 중요한 과제”라며 “과밀화 해법과 균형성장을 위해 대전과 충남의 통합이 물꼬를 트는 역할을 할 수 있을 것”이라고 말했다.



이어 “대한민국 균형성장과 재도약의 중심지로서 행정기관 소재지나 명칭 등 문제도 개방적이고 전향적으로 해결하자”며 “다가오는 지방선거에 통합 자치단체의 새로운 장을 뽑을 수 있게 중앙정부 차원에서 실질적이고 실효적인 행정 조력을 해야 한다”고 강조했다. 이 대통령은 그동안 대전·충남 통합의 필요성을 여러 차례 공개 언급했지만 내년 지방선거를 시한으로 제시한 것은 처음이다.



이 대통령은 “내년 2월까지 두 지역 통합 특별법을 통과시키자”는 취지로 의원들에게 언급한 것으로 알려졌다. 6·3 지방선거 예비후보 등록일이 2월 3일 시작되는 만큼 속도전을 주문한 것으로 해석된다.



대전·충남 통합은 지난해 11월 국민의힘 소속 이장우 대전시장, 김태흠 충남지사가 논의의 첫발을 뗐다. 이어 성일종 의원이 지난 9월 ‘대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법’을 발의했다. 국민의힘이 주도했으나 민주당이 외면했던 사안을 이 대통령이 전격 공식화하면서 그 배경이 주목된다.



여권 고위 관계자는 “대전·충남 통합은 이 대통령 대선공약이었을 뿐 아니라 대전과 충남은 이미 지자체장 간 합의가 돼 있는 상태여서 속도를 내게 된 것”이라며 “다소 소극적이었던 국회 논의를 이 대통령이 오늘 적극적으로 바꿔놓은 것”이라고 설명했다.



그러나 정치권에서는 현재 국민의힘 소속인 대전시장과 충남지사 자리를 통합 선거를 통해 탈환하기 위한 게 아니냐는 해석이 나온다. 지방선거 전 통합이 성사된다면 충남 3선 의원 출신인 강훈식 대통령비서실장이 출마할 가능성도 제기된다. 대통령실 관계자는 “첫 통합 광역단체장 선거라면 대통령비서실장이 직접 뛸 만할 것”이라고 말했다. 다만 선거 전략이라는 시선에 대해 대통령실 핵심 관계자는 “지방선거 유불리를 고려한 결정이 아니다”고 선을 그었다.



김 지사는 페이스북을 통해 “대전·충남 통합을 가장 먼저 주창하고 국회에 특별법안까지 제출했지만 민주당의 미온적 태도에 어려움을 겪어 왔다”고 밝혔다. 이어 “민주당은 앞으로 당리당략이나 정치적 이해관계를 지양하고, 대전시와 충남도가 제출한 법안의 근간이 훼손되지 않도록 유념해 달라”며 선거공학적 접근 가능성을 우려했다.



최승욱 이동환 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr



