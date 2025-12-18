전재수 19일 소환… 경찰, 통일교 수사 한학자로 정조준
‘교단 실세’ 정원주씨 참고인 조사
경찰이 통일교의 정치권 로비 의혹과 관련해 전재수(사진) 전 해양수산부 장관에게 19일 조사를 받으라고 통보했다. 경찰은 ‘통일교 게이트’의 정점으로 지목된 한학자 총재의 최측근을 조사하는 등 수사에 속도를 내고 있다.
18일 국민일보 취재를 종합하면 경찰청 전담 수사팀은 한·일 해저터널 관련 청탁과 함께 금품수수 혐의를 받는 전 전 장관에게 19일 오전 출석하라고 통보했다. 그는 2018년쯤 현금 2000만원과 불가리 명품시계 1점을 수수한 혐의(뇌물수수 및 정치자금법 위반)를 받는다. 전 전 장관은 통일교 금품수수 의혹을 받는 여야 정치인 가운데 처음으로 경찰의 소환조사를 받게 됐다.
경찰은 공소시효를 고려해 조사를 서두르고 있다. 뇌물죄는 수수 금액이 3000만원 미만이면 공소시효가 정치자금법 위반과 동일한 7년이다. 전 전 장관의 경우 올해 공소시효가 완성돼 기소가 불가능해질 수 있다. 경찰은 윤영호 전 통일교 세계본부장이 한 총재의 지시를 받아 전 전 장관 등 정치인 3명에게 금품을 준 것으로 본다.
전 전 장관은 페이스북에서 “(통일교 주요 사업인) 한·일 해저터널을 일관되게, 강력하게 반대해 왔다”며 “그런 제가 현금 2000만원과 시계 1점을 받고 부산의 미래를 팔아먹었겠느냐”고 혐의를 거듭 부인했다.
경찰은 이날 한 총재의 전 비서실장이자 통일교 실세로 꼽히는 정원주씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다. 전날에는 서울구치소에 수감 중인 한 총재를 방문 조사했으며 그의 금고지기 역할을 한 김모씨를 참고인으로 불러 조사했다. 한 총재는 조사에서 로비 의혹은 자신과 관련 없다는 취지로 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.
경찰은 통일교의 본진 격인 천정궁을 지난 15일 압수수색한데 이어 이날 다시 찾아 로비 의혹에 관한 자료의 임의제출을 요구했다. 경찰은 한 총재와 윤 전 본부장이 2018~2020년 경기도 가평 천정궁에서 정치인들에게 현금을 전달한 것으로 의심한다. 또 천정궁·천원궁 건립 및 보수 사업이 당시 통일교의 청탁 사업 중 하나에 포함된 것으로 의심하고 있다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사