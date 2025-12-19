“무대 공포 탈출… 공연의 매력 알게 돼”
8년 만에 연극 ‘라오파’ 도전 박정민
“배우 생활 자양분 될 작품 확신
관객들 토론거리 얻어갔으면…”
“‘라이프 오브 파이’에 출연하면서 무대에 대한 두려움이 많이 사라졌어요. 앞으로도 제게 맞는 공연이 있다면 또 하고 싶습니다.”
연극 ‘라이프 오브 파이’로 8년 만에 무대에 선 배우 박정민이 18일 서울 강남구 GS아트센터에서 열린 라운드 인터뷰에서 이같이 말했다. 그는 “지난 2016년 연극 ‘로미오와 줄리엣’에 출연하며 무대에 대한 공포가 생겼지만, 이번 작품에서는 스태프와 동료 배우들 덕분에 공연의 매력을 새롭게 느꼈다”며 “기회가 된다면 무대에 계속 서고 싶다”고 했다.
‘라이프 오브 파이’는 난파된 화물선에서 홀로 살아남은 소년 파이가 벵골 호랑이와 함께 태평양을 표류하는 227일간의 여정을 그린 작품이다. 캐나다 소설가 얀 마텔의 부커상 수상작 ‘파이 이야기’가 원작으로, 2012년 이안 감독이 영화로 연출해 평단과 대중의 사랑을 받았다. 박정민은 주인공 파이 역으로 박강현과 함께 더블캐스팅됐다.
연기력으로 ‘대세 배우’라는 평가를 받지만, 박정민은 “그동안 몇 차례 공연 출연 제안을 받았지만 잘할 자신이 없어 고사했다”며 “그러다 이 작품의 오디션 제안을 받았는데, 좋아하는 영화와 소설임에도 공연에 대한 확신은 없었다”고 털어놨다. 그는 이어 “소속사 대표가 보내준 유튜브 공연 영상을 보고 마음을 바꿨다. 이렇게 완성도 높은 프로덕션이라면 내가 합류해도 괜찮을 것 같았다”고 출연을 결심한 계기를 밝혔다. 그러면서 “무엇보다 앞으로 배우 생활을 하는 데 자양분이 될 작품이라고 생각했다”고 덧붙였다.
이 작품은 프로젝션 영상과 퍼펫(인형)을 적극적으로 활용해 무대예술의 매력을 잘 보여준다. 특히 호랑이를 비롯해 퍼펫티어(인형술사)들이 조종하는 동물들이 관객의 시선을 사로잡는다. 박정민은 “호랑이는 퍼펫티어 세 명으로 구성된 세 팀이 번갈아 무대에 오른다”며 “팀이 바뀔 때마다 호랑이도 다르게 다가온다”고 했다. 이어 “배우, 동물 퍼펫, 퍼펫티어의 호흡이 딱 맞는 순간 울컥할 때가 있다”고 말했다.
소설과 영화 ‘라이프 오브 파이’가 표류 이후 한참 시간이 지난 뒤 과거를 회상하는 구조라면, 연극은 구조 직후의 시간대에 초점을 맞춘다. 박정민이 연기한 파이는 구조 직후의 혼란스러운 감정을 격정적으로 보여준다. 그는 “신에 대한 믿음을 다루는 원작 소설의 메시지가 공연에서 더 잘 표현돼 있다”면서 “관객들이 공연을 재미있게 본 뒤 토론 거리를 얻어간다면, 그것으로 작품과 제 역할은 다한 것이라고 생각한다”고 말했다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사