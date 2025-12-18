대법, 내란 등 전담재판부 설치키로… 시행 여부는 미지수
기존 재판부 중 무작위 배당 방식
與는 23일 내란전판법 처리 방침
대법원은 18일 형법상 내란·외환죄, 군형법상 반란죄 사건만 전담해 집중 심리하는 전담재판부를 설치키로 했다. 이 안이 시행되면 현재 1심 재판이 진행 중인 내란·외환 사건들은 2심부터 전담재판부가 집중 심리하게 된다.
다만 최초 전담재판부를 지정할 때는 각급 법원 내 기존 재판부 중 무작위로 배당하는 방식을 적용하기로 했다. 기존 재판부 외에 내란·외환 사건만을 위한 재판부를 새롭게 꾸리는 여당안에 위헌성 논란이 제기되자 사법부 자체적으로 위헌성을 제거한 대안을 제시한 것이다. 하지만 여당은 기존안대로 입법을 강행하겠다는 입장이라 대법원안이 시행될 수 있을지는 미지수다.
대법원 법원행정처는 이날 열린 대법관 행정회의에서 ‘국가적 중요 사건에 대한 전담재판부 설치 및 심리 절차에 관한 예규’를 제정키로 결정했다고 밝혔다. 대법원은 “국가적 중요 사건 재판의 신속·공정한 진행에 대한 국민과 국회의 우려를 해소하기 위한 취지”라고 밝혔다.
예규는 형법상 내란죄와 외환죄, 군형법상 반란죄를 국가적 중요 사건으로 보고 해당 사건만을 전담해 집중 심리하는 전담재판부를 설치토록 했다. 각급 법원에 해당 사건이 접수되면 무작위 배당 절차를 진행해 전담재판부를 지정하게 된다. 해당 재판부가 맡고 있던 기존 사건들은 다른 재판부로 재배당되고, 특별한 사정이 없는 한 관련 사건들만 전담재판부로 배당되는 식이다.
예규는 10일 이상 행정예고 기간을 거쳐 시행될 예정이다. 현재 윤석열 전 대통령 등 내란·외환 사건 1심 재판이 막바지인 점을 고려하면 1심 선고 후 서울고법에서 진행될 2심 재판부터 예규가 적용될 가능성이 크다. 앞서 서울고법은 지난 9월 이와 비슷한 내용의 ‘집중심리재판부’ 운영 방침을 내놓은 바 있다.
더불어민주당은 대법원의 예규와는 상관없이 예정대로 오는 23일 본회의에 내란전담재판부 설치법 수정안을 상정해 처리한다는 방침이다. 나아가 대법원의 예규 제정으로 향후 입법 시 위헌 소지가 없다는 점이 명백해졌다는 입장이다. 이용우 법률위원장은 “예규는 대외적 구속력이 없다. 지속성과 안정성, 대표성 등을 고려할 때 법률로 규정하는 것이 타당하다”고 말했다.
정현수 양한주 송경모 기자 jukebox@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사