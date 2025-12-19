여권 압박에 ‘자체안’ 제시… 대법 “양보할 수 없는 마지노선”
사법개혁 공세 강화되자 ‘고육책’
여당 전담재판부안 일부 수용 평가
‘재판부 무작위 배당’만은 안 굽혀
민주, 입법 밀어붙이면 효력 못 얻어
대법원이 18일 발표한 내란·외환·반란죄 전담재판부 설치 방안은 여당발 내란전담재판부 설치 압박이 강해지자 내놓은 일종의 고육책 성격이 짙다. 윤석열 전 대통령 내란·외환 재판 등 관련 재판 신속성과 공정성에 대한 의구심이 해소되지 않는 상황에서 사법부 전반을 겨냥한 여권의 사법개혁 공세마저 강화되자 대법원이 자체안으로 대응에 나선 것이란 분석이다. 특히 여당안과 달리 전담재판부 지정 시 무작위 배당방식을 따르도록 한 점은 이번 내란전담재판부 설치 논란에 있어 사법부가 양보할 수 없는 ‘마지노선’을 제시한 것이란 평가도 나온다.
대법원이 이날 내놓은 ‘국가적 중요사건에 대한 전담재판부 설치 및 심리절차에 관한 예규’ 제정안은 현재 더불어민주당이 추진하고 있는 내란전담재판부 설치안을 일부 수용한 것으로 평가된다. 민주당은 윤 전 대통령과 12·3 비상계엄 선포 동조·방조 혐의를 받는 피고인들의 내란·외환 사건을 전담재판부에서 맡는 안을 추진 중인데, 전담재판부 운영이라는 큰 틀에 있어서는 사법부가 한발 물러선 것이다. 법원행정처 관계자는 “내란·외환 재판을 신속하게 심리해야 한다는 국회와 여론 지적을 법원도 심각하게 받아들인 결과”라고 말했다. 특히 내란전담재판부 설치를 둘러싼 여권과 사법부의 대립이 대법관 증원 등 사법부 전반을 겨냥한 개혁 드라이브 강화로 번지는 상황을 차단하려는 의도도 엿보인다.
다만 대법원안과 민주당안은 전담재판부를 지정하는 방식을 두고서는 여전히 큰 차이를 보이고 있다. 민주당은 재판부를 아예 새로 구성하는 방안을 추진 중이다. 특정 사건을 맡을 재판부를 사후적으로 구성하는 방식인데 법조계에서는 위헌성이 크다는 지적이 줄곧 제기돼 왔다. 특정 재판부를 구성하는 과정에서 정치적 고려가 개입될 가능성을 원천적으로 배제할 수 없는 만큼 재판 공정성과 독립성을 심대하게 훼손하게 된다는 이유에서다. 민주당은 최근 전담재판부 법관 추천 및 임명 단계에서 사법부 외부 개입을 배제하는 수정안을 제시했지만 위헌성은 여전히 해소되지 않는다는 지적이 나오고 있다.
이에 대법원안은 이미 존재하는 재판부 중 전담재판부를 무작위로 지정하는 방식을 채택하도록 했다. 한 재경지법 부장판사는 “무작위 배당 방식을 채택하지 않을 경우 내란 사건 피고인들의 위헌법률심판제청 신청 등에 따른 재판 지연을 막기 어렵다”며 “신속한 재판을 위해 전담재판부를 설치하겠다는 취지 자체가 무색해질 수 있다”고 지적했다.
다만 법체계상 법률이 예규에 우선하는 만큼 민주당이 입법을 강행할 경우 대법원이 제시한 예규는 효력을 갖기 어렵다. 대법원 관계자는 “전담재판부 운영을 피할 수 없다면 무작위 배당을 통한 임의성을 유지하는 방식으로 위헌 논란을 최소화하는 게 유일한 방편”이라며 “이는 대법원이 양보할 수 없는 마지노선이고, 국회도 이를 고려해 주기를 바란다”고 말했다.
정현수 양한주 기자 jukebox@kmib.co.kr
