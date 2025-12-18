여 “내란전판법 문제없다 확인” 야 “위헌적 입법 즉각 철회돼야”

與원내지도부 “대법 방안 못 받아”

예정대로 다음주 입법 강행 예고

더불어민주당 김병기 원내대표가 18일 국회에서 열린 정책조정회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당은 대법원의 ‘국가적 중요사건 전담재판부’ 설치는 곧 자당의 내란전담재판부 설치법 역시 문제가 없음을 의미하는 것이라며 입법 강행을 예고했다. 반면 국민의힘은 “민주당이 추진하는 전담재판부 설치법은 즉각 철회돼야 한다”며 공세를 예고했다.



민주당 법률위원장인 이용우 의원은 18일 논평에서 “대법원의 ‘국가적 중요사건에 대한 전담재판부 설치 및 심리절차에 관한 예규’ 제정은 내란·외환죄 등에 대한 전담재판부 설치 자체가 헌법과 법체계상 하등의 문제가 없다는 것을 명확하게 확인시켜 준다”고 밝혔다. 이어 “그간 대법원이 위헌 등을 이유로 내란전담재판부 설치를 강하게 반대한 것이 잘못된 것임을 알 수 있다”고 주장했다.



민주당은 대법원의 이번 예규 제정으로 내란전담재판부 입법의 근거가 마련됐다고 본다. 나아가 대법원 내부 규정에 불과한 예규 대신 지속성과 안정성을 갖춘 법률로써 전담재판부를 구성해야 한다는 입장이다.



이 위원장은 “대법원은 예규 제정만으로도 내란죄 등의 중대사건을 신속·공정하게 처리할 수 있었음에도 지금까지 이와 같은 최소한의 조치도 취하지 않았다는 점에서 국민적 비판을 피할 수 없다”고 말했다. 이어 “대법원 스스로 내란전담재판부의 필요성과 정당성을 인정했으므로 이제 법원은 국민의 대표기관인 국회 입법에 따라 신속하고 공정하며 엄중하게 내란죄 등의 사건을 처리해야 할 것”이라고 촉구했다.



민주당은 예정대로 오는 23일 국회 본회의에 내란전담재판부 설치법을 상정한다는 방침이다. 한 민주당 원내지도부 관계자는 “대법원의 전담재판부 방안은 절대 받아들일 수 없는 얘기”라며 “조희대 대법원장이 결정하는 구조가 변하지 않았기 때문”이라고 말했다. 또 다른 관계자는 “대법원 반성이 부족해 보인다. 먼저 입법을 하고 대법원은 거기에 맞춰 예규를 만들면 된다”고 말했다.



국민의힘은 사법부 스스로 12·3 비상계엄 관련 사건의 신속 처리를 위한 방안을 강구한 만큼 민주당은 즉각 위헌 논란이 있는 내란전담재판부 설치법을 철회해야 한다고 압박했다. 최보윤 수석대변인은 “대법원 발표를 보면 사건 배당의 무작위성·임의성 원칙을 잘 지킬 수 있도록 했다는 내용이 나온다”며 “민주당이 추진 중인 입법은 즉각 철회돼야 한다”고 말했다.



국민의힘 내부에선 한편으로 대법원 방침에 대한 부정적인 의견도 나온다. 한 원내 지도부 관계자는 “대법원이 정부·여당의 압박에 굴복한 것으로밖에 보이지 않는다”고 말했다.



이형민 성윤수 한웅희 기자 gilels@kmib.co.kr



