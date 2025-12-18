中 하이난, 특별세관구역 지정… ‘제2 홍콩’ 육성
무관세 품목 늘리고 통관 간소화
중국이 최남단 하이난섬을 독립적인 특별세관구역으로 분리하는 ‘봉관(封關)’에 들어갔다. 제주도 면적의 18배인 하이난섬(3만3900㎢) 전체를 무관세가 적용되는 자유무역항으로 바꿔 ‘제2의 홍콩’으로 육성할 방침이다.
중국 관영 신화통신 등에 따르면 하이난성 인민정부는 18일부터 봉관 절차를 시작해 무관세 품목을 대폭 늘리고 통관 절차를 간소화했다. 무관세가 적용되는 품목이 기존 1900개에서 6600개로 늘어나 수출입 품목 중 무관세 비중이 21%에서 74%로 확대됐다. 상품·물류의 통관 절차를 간소화하고 외국인의 이주·취업·창업 등에도 편의를 제공한다. 기업 소득세와 개인 소득세도 모두 15%를 적용해 홍콩보다 1.5~2% 낮췄다. 중국 정부는 첨단기술과 해양과학기술, 우주항공, 쇼핑·의료·교육 등 새로운 산업을 육성해 하이난섬을 자유무역·첨단산업특구로 발전시킬 계획이다.
중국공산당 기관지 인민일보는 “하이난 자유무역항은 홍콩, 싱가포르, 두바이 등 국제적인 자유무역항과 비교해 무관세, 낮은 세율, 간소화된 세제 등의 특징을 갖고 있다”며 “글로벌 기업의 ‘집결지’이자 ‘주유소’가 될 것”이라고 전망했다.
이번 프로젝트는 시진핑 중국 국가주석의 역점 사업 중 하나다. 시 주석은 2018년 4월 하이난 경제특구 건설 30주년 기념식에서 하이난 자유무역항 구상을 발표했고 당국은 그해 10월 하이난을 ‘자유무역시험구’로 지정했다. 시 주석은 지난달 6일 하이난성 싼야를 찾아 “하이난 자유무역항 건설의 전략적 목표는 이곳을 중국 신시대 대외 개방을 이끄는 중요한 관문으로 만드는 것”이라고 강조했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
