외국인 앞세운 쿠팡 청문회 동문서답… “국민 우습게 봐” “한국 기업만 호구냐”

청문회 전날엔 미국에만 보고서

韓기업과 ‘형평성 문제’ 제기도

정부, 범부처 TF 가동… 국회도 압박

17일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 쿠팡 침해사고 관련 청문회에 증인으로 출석한 해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 의원들 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

대규모 개인정보 유출 사태에 대한 청문회 이후 쿠팡을 향한 여론이 악화하고 있다. 외국인 대표 등 임원들은 동문서답을 하며 성실한 답변 태도를 보이지 않았고, 김범석 쿠팡Inc 의장은 모습을 드러내지 않았다. 청문회를 대하는 쿠팡의 불성실한 태도를 보며 “한국 기업만 호구냐”는 불만도 곳곳에서 보인다. 쿠팡 사태 범부처 태스크포스(TF)를 꾸리는 등 정부와 국회는 쿠팡을 향한 압박 수위를 올리는 분위기다.



정부는 류제명 과학기술정보통신부 2차관을 팀장으로 관계기관 국장급으로 구성된 쿠팡 사태 범부처 태스크포스(TF)를 가동키로 했다고 18일 밝혔다. TF는 쿠팡이 사고와 관련된 면책 약관을 위반했는지 등을 조사한다는 방침이다. 또 유출 정보가 다크웹 등에서 불법 유통되는지 점검한다. 디지털 취약 계층의 쿠팡 탈퇴도 지원한다. 더불어민주당은 쿠팡을 상대로 유관 상임위원회가 모두 참여하는 연석 청문회를 추진하고 있다.



전방위 압박이 거세지는 가운데 쿠팡의 제자리걸음 대응은 비판 여론을 키우고 있다. 직장인 김모(35)씨는 “외국인이 청문회에 나와 책임 있는 답변을 하지 않는 쿠팡을 보면서 국민을 우습게 안다는 생각이 들었다. 쿠팡을 이용하고 싶은 마음이 사라졌다”며 “이런 큰일이 벌어졌는데, 쿠팡이 아는 것은 도대체 무엇인지 묻고 싶다”고 말했다.



지난 17일 국회 과학기술정보방송통신위원회는 개인정보 유출 사태와 관련해 쿠팡 청문회를 진행했다. 하지만 김 의장과 박대준 전 쿠팡 한국법인 대표 등 주요 경영진은 불출석했다. 쿠팡 대표에 선임된 지 일주일가량 된 해롤드 로저스 한국 법인 임시 대표와 브랫 매티스 쿠팡 정보보호최고책임자(CISO)가 청문회 자리에 나왔다. 한국어로 의사소통이 되지 않는 탓에 질의 시간이 상당 부분 통역에 할애됐다. 이번 사태의 발생 원인이나 해결 방법 등에 대한 설득력 있는 설명도 내놓지 않았다. 로저스 대표는 휴대전화 번호가 무엇인지 묻는 말에 “개인정보라 공유할 수 없다”고 답하기도 했다.



쿠팡은 청문회 전날 이번 사고를 미국 증권거래위원회에 보고하면서 “중대한 사고는 아니다”라고 밝혔다. 쿠팡이 미국 시장에 이런 내용을 공시한 것을 두고 국내 피해자를 보호하는 일은 제쳐두고 해외 투자자 눈치만 보는 것 아니냐는 지적이 나온다. 또 쿠팡이 미국 기업이라는 이유로 외국인을 앞세워 책임을 회피해도 문제가 없다면 형평성 문제가 제기될 수 있다는 의견도 있다. 그간 국내 기업들은 대형 사고가 발생할 때면 기업 총수나 최고책임자가 국회의 출석 요구에 응해왔다.



박성영 심희정 기자 psy@kmib.co.kr



