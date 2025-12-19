외국인 취업자 첫 110만명 돌파… 유학생 신분 1년새 72% 급증
10명 중 3명 월급 300만원 이상
국내 외국인 취업자가 청년층을 중심으로 증가해 처음 110만명을 돌파했다. 외국인 취업자 10명 중 3명은 월급 300만원 이상을 받는 것으로 조사됐다.
국가데이터처는 18일 ‘2025년 이민자 체류 실태 및 고용조사 결과’에서 지난 5월 기준 한국에서 일하는 외국인 취업자가 110만9000명으로 집계됐다고 밝혔다. 2012년 관련 통계 작성 이후 가장 많다.
2030세대 외국인들이 증가세를 이끌었다. 30대 외국인 취업자는 36만8000명으로 1년 전보다 9.8% 증가했다. 15~29세에서도 16.5% 늘어 28만5000명으로 집계됐다. 데이터처는 외국인 상주인구 자체가 30대 이하를 중심으로 늘고 있다고 분석했다. 유입 외국인이 저연령층이어서 취업자 증가에도 영향을 미쳤다는 것이다.
특히 유학생 신분 취업자가 1년 전보다 2만3000명(71.8%) 늘어 증가 폭이 컸다. 데이터처 관계자는 “한국 문화에 대한 관심이 높아진 점, 정부·지방자치단체 등에서 유학생 유치를 위한 정책적 노력이 이어지는 점이 작용했다”고 설명했다.
외국인 취업자는 광·제조업에 많이 종사했다. 외국인 취업자 중 44.9%에 해당하는 49만8000명이 해당 산업에서 일하고 있었다. 이어 도소매·숙박·음식점업(20.4%·22만6000명), 사업·개인·공공서비스업(13.4%·14만8000명) 등 순이었다.
외국인 취업자 10명 중 3명 이상은 한 달 월급이 300만원 이상이었다. 외국인 취업자의 94.4%(104만7000명)가 임금 근로자였는데, 이 중 36.9%인 38만7000명의 월평균 임금이 300만원 이상이었다. 취업자의 절반(50.2%)은 200만~300만원 미만 구간에 분포했다.
