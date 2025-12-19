경남 혼인·출산 증가… 청년 유출도 감소
국가데이터처 2025년 9월 인구동향
고용률도 4개월 연속 최고치 기록
경남도는 올해 도내 인구 지표 전반에서 혼인·출산 증가와 청년 유출 감소, 인구 순유입 전환 등 뚜렷한 회복세가 나타나고 있다고 18일 밝혔다.
국가데이터처 2025년 9월 인구동향에 따르면 올해 9월 경남의 혼인 건수는 898건으로 지난해 같은 달(702건)과 비교해 27.9% 늘었다. 올해 누적 혼인 역시 8815건으로 지난해 같은 기간(8,259건)보다 6.7% 증가했다.
출생아 수도 증가세다. 올해 9월 출생아 수는 1194명으로 전년 동월(1094명) 대비 9.1% 늘었고, 올해 누적 출생아 수는 1만333명으로 지난해(9877명)보다 4.6% 증가했다. 도내 육아휴직 사용률도 꾸준히 증가하는 것으로 나타났다. 한국고용정보원 고용행정통계에 따르면 올해 육아휴직 급여 지급자 수가 전년 같은 기간에 비해 많게는 73.7% 늘었다.
경남도는 이런 흐름이 일·가정 양립 여건 등 도내 출산 기반이 점차 회복되고 있음을 보여주는 것으로, 혼인 증가와 맞물려 향후 출산 지표 개선이 지속될 것으로 전망하고 있다.
청년 유출도 완화됐다. 올해 10월까지 청년층(20~39세) 순유출 규모는 7913명으로, 2018년(9151명 순유출) 이후 가장 적었다. 이 중 20대 순유출 8508명으로, 2022년 같은 기간(1만4724명) 대비 42.4% 폭으로 줄었다. 30대는 지난해부터 순유입 전환이 지속되고 있다.
이는 최근 경남 고용률이 64.8%로 4개월 연속 최고치를 기록하고, 무역수지가 38개월 연속 흑자를 이어가는 경제 지표와 맞물려 청년층의 도내 정착이 확대되는 것으로 풀이된다.
인구 이동 지표도 개선되고 있다. 국가데이터처 2025년 10월 국내인구이동에 따르면 10월 한 달간 경남의 인구 순유입은 408명으로 2018년 1월 이후 7년 9개월 만에 최대 숫자다.
도는 인구 구조의 안정적인 변화가 이어질 수 있도록 정책 수요층 의견 수렴을 강화하고, 인구 영향 성과평가 체계를 재편해 정책 효과와 체감도를 높일 계획이다. 특히 인구전략연구센터 설립으로 인구 정책 전문성도 강화할 방침이다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
