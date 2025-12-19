금융투자협회장에 황성엽 신영증권 대표
황성엽(62·사진) 신영증권 대표가 18일 제7대 금융투자협회장에 당선됐다.
황 대표는 이날 서울 영등포구 금투센터에서 열린 임시총회에서 57.36%의 득표율로 신임 금투협회장에 당선됐다. 임기는 내년 1월부터 2028년 12월까지 3년이다. 중소형사 증권사 대표 출신이 금투협회장에 당선된 건 이번이 처음이다.
황 신임 회장은 1963년생으로 서울대 경영학과를 졸업한 뒤 미국 일리노이주립대에서 재무학으로 석사 학위를 받았다. 1987년부터 40년 가까이 신영증권에서만 재직했다. 기업금융(IB)과 자산운용본부, 경영총괄 등 금융투자 업계 전반의 경험이 풍부하다는 평가를 받는다.
선거 후 황 신임 회장은 디폴트옵션 등 연금제도 개선, 장기투자 활성화 등을 최우선 추진 과제로 꼽았다. 그는 “기쁨보다는 무거운 책임감을 느낀다”며 “금융투자 업계가 조금 더 존재감을 가지고 자본시장 발전을 위해 어떤 역할을 해야 할지 방향을 잘 세팅하겠다”라고 밝혔다.
