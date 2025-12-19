시사 전체기사

금융투자협회장에 황성엽 신영증권 대표

입력:2025-12-19 01:17
공유하기
글자 크기 조정

황성엽(62·사진) 신영증권 대표가 18일 제7대 금융투자협회장에 당선됐다.

황 대표는 이날 서울 영등포구 금투센터에서 열린 임시총회에서 57.36%의 득표율로 신임 금투협회장에 당선됐다. 임기는 내년 1월부터 2028년 12월까지 3년이다. 중소형사 증권사 대표 출신이 금투협회장에 당선된 건 이번이 처음이다.

황 신임 회장은 1963년생으로 서울대 경영학과를 졸업한 뒤 미국 일리노이주립대에서 재무학으로 석사 학위를 받았다. 1987년부터 40년 가까이 신영증권에서만 재직했다. 기업금융(IB)과 자산운용본부, 경영총괄 등 금융투자 업계 전반의 경험이 풍부하다는 평가를 받는다.

선거 후 황 신임 회장은 디폴트옵션 등 연금제도 개선, 장기투자 활성화 등을 최우선 추진 과제로 꼽았다. 그는 “기쁨보다는 무거운 책임감을 느낀다”며 “금융투자 업계가 조금 더 존재감을 가지고 자본시장 발전을 위해 어떤 역할을 해야 할지 방향을 잘 세팅하겠다”라고 밝혔다.

장은현 기자 eh@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
연고대 수시 자연계 최초합격자 절반 등록포기…“의대로 간다”
“자녀 없는 우리 부부에 청년은 자녀”…윤, 성탄 메시지
결국 탈 난 창고형 약국… 마약류·의약품 오남용 우려에 제동
“헬조선 탈출” 日서 직장·배우자 찾는 韓남성 증가…이유는?
‘주사이모 논란’ 샤이니 키, 활동 중단 “집에서 진료 받았다” 인정
지적장애 이웃에게 소처럼 쟁기 매달아 밭 갈게 한 70대 집유
[단독] 소비쿠폰 사용처서 빠지자… 대형마트 3사 매출 6000억 감소
LG엔솔 ‘포드 충격’… 9.6조 전기차 배터리 공급계약 해지
국민일보 신문구독