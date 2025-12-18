헌재, 조지호 경찰청장 파면
재판관 전원일치… 탄핵 371일만
비상계엄 가담 “국회 통제 위법”
헌법재판소가 18일 조지호 경찰청장을 파면했다. 12·3 비상계엄에 가담한 의혹과 관련해 국회가 조 청장을 탄핵소추한 지 371일 만이다. 경찰청장이 헌재 결정으로 파면된 것은 처음이다. 헌재의 파면 결정은 박근혜 윤석열 전 대통령에 이어 이번이 세 번째다.
헌재는 이날 대심판정에서 조 청장의 탄핵심판 선고기일을 열고 재판관 9명의 전원일치 의견으로 국회의 탄핵소추를 인용했다. 파면의 효력은 즉시 발생해 조 청장은 곧바로 직위를 잃었다.
헌재는 국회의원의 국회 출입을 통제한 조 청장 지시가 위법했다고 판단했다. 헌재는 “윤 전 대통령은 계엄 선포 전 조 청장과 김봉식 전 서울경찰청장을 안가로 불러 ‘군인들이 국회에 갈 것인데 경찰이 국회 통제를 잘해 달라’고 했다”며 “조 청장 행위는 윤 전 대통령의 위헌·위법한 지시를 실행하기 위한 것으로 대의민주주의와 권력분립 원칙에 위배되고 국회의원의 심의·표결권 등 헌법상 권한을 침해한 것”이라고 밝혔다.
조 청장 측은 국회의원들의 월담을 막지 않은 점 등을 토대로 계엄에 가담하지 않았다고 주장했다. 그러나 헌재는 “국회의원들이 월담 등 비정상적 방법으로 국회를 출입할 수밖에 없었던 건 조 청장 지시에 따라 국회 출입문이 봉쇄됐기 때문”이라고 설명했다. 비상계엄의 위헌·위법성을 몰랐다는 주장에 대해서도 “경찰청장으로서의 책무를 방기했음을 인정하는 것에 불과하다”고 지적했다.
중앙선거관리위원회 과천청사와 선거연수원에 경력을 배치한 점도 탄핵 인용 사유로 적시됐다. 헌재는 “위헌·위법한 계엄에 따라 선관위에 진입한 군을 지원하고 선관위의 직무 수행과 권한 행사를 방해해 선관위의 독립성을 침해했다”고 밝혔다.
조 청장 사건이 마무리됨으로써 비상계엄과 관련한 헌재 탄핵심판은 모두 끝났다. 헌재는 13건의 탄핵 사건 중 윤 전 대통령과 조 청장 2건을 인용했다. 조 청장은 내란중요임무종사 혐의 형사재판도 받고 있다. 지난 1월 구속 기소됐던 조 청장은 혈액암 투병 등의 이유로 보석 석방됐다. 조 청장은 선고 후 “헌재 결정을 존중하며, 경찰과 공직사회 모두 저와 같은 사례가 반복되지 않기를 바랄 뿐”이라고 말했다.
양한주 기자
