내부순환로·북부간선로 지하화… “강북 전성시대 연다”

강북횡단 지하도시고속도로 건설

출퇴근 속도 67㎞까지 오를 전망

사업비 총 4조6000억원으로 추산

오세훈 서울시장이 18일 오전 서울시청 3층 대회의실에서 열린 ‘강북횡단 지하고속도로 건설’ 기자설명회 중 고가도로 철거 퍼포먼스를 하고 있다. 서울시 제공

서울 강북지역 내부순환로와 북부간선도로의 지하화가 추진된다. 기존 고가도로는 철거되고, 지하에 ‘강북횡단 지하도시고속도로’가 건설될 전망이다.



오세훈 서울시장은 18일 시청에서 기자설명회를 열고 이 같은 내용의 강북횡단 지하도시고속도로 건설 계획을 발표했다. 강북 지역의 만성적인 교통 정체와 고가도로로 인한 지역 단절 문제를 근본적으로 해결하고, 주변 지역도 정비하겠다는 구상이다.



내부순환로와 북부간선도로는 서울 강북의 중심부를 횡단하며 지난 30여년간 지역 간 신속한 이동을 담당해 왔다. 그러나 현재는 출퇴근 시간대 평균 통행속도가 시속 34.5㎞에 불과해 간선도로로서의 기능을 많이 상실한 상태다. 고가도로 구조물로 인한 도시 단절 및 발전 저해 문제도 계속 제기되고 있다.



이런 상황에 서울시가 꺼내든 카드가 이들 도로의 지하화다. 먼저 서울시는 성산 나들목(IC)부터 신내 나들목(IC)까지 서울 강북권을 가로지르는 내부순환로와 북부간선도로 약 20.5㎞ 구간에 왕복 6차로의 지하도로를 신설한다.



개통 이후에는 기존 고가도로를 철거한다. 철거로 확보되는 지상 공간에는 2차로의 도로를 추가 조성해 도로 용량을 10% 이상 확충할 계획이다. 서울시는 이렇게 되면 출퇴근 시간대 평균 통행속도가 시속 67㎞까지 오를 수 있을 것으로 내다봤다.



서울시는 내년 중 세부 실행계획을 마련한 뒤 오는 2029년까지 설계 등 사전 절차를 거쳐 이르면 2030년 착공에 들어간다는 계획이다. 원활한 사업 추진을 위해 내년부터 실·국 합동 추진체인 ‘강북전성시대 기획단’을 운영하고, 서울시·자치구·지역주민·전문가가 참여하는 민·관·학 협의체도 구성할 방침이다. 2035년 지하도로 개통, 2037년 기존 고가도로 철거가 목표다.



한편 서울시는 내부순환로 잔여구간인 ‘하월곡-성동 구간’(6.5㎞)의 지하화도 계획 중이다. 다만 교통상황과 주변 지역여건, 시 재정 상황 등을 고려해 ‘성산-신내’ 구간을 우선 추진한다는 방침이다. 서울시는 성산-신내 구간(1단계) 지하화에 대한 사업비를 약 3조4000억원으로, 하월곡-성동 구간(2단계)은 1조2000억원으로 추산했다.



오 시장은 “서울시 1년 예산이 51조원이 넘는다. 이 사업을 10년 한다고 하면 연 3000억원 정도 드는데 부담하기 어려운 규모의 예산은 아니다”며 “강북횡단 지하도시고속도로 건설 사업은 지역 경쟁력을 획기적으로 향상하는 ‘다시, 강북 전성시대’의 핵심 전략이 될 것”이라고 말했다.



GoodNews paper ⓒ 사회부 황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr