AI 거품과 낙관 사이… 마이크론 ‘서프라이즈’·오라클 ‘쇼크’
마이크론, 역대 최대 분기 매출
오라클은 데이터센터 투자자 이탈
AI 사업 수익성 전망 혼재 상황
글로벌 반도체 업계 ‘실적 풍향계’로 불리는 미국 메모리 반도체 기업 마이크론 테크놀로지가 역대 분기 최대 실적을 갈아치웠다. 반면 같은 날 미국 소프트웨어 기업 오라클이 추진하는 대규모 인공지능(AI) 데이터센터 건설 사업이 핵심 투자자 이탈로 교착 상태에 빠졌다는 악재도 전해졌다. AI 사업의 수익성을 두고 ‘낙관론’과 ‘거품론’이 혼재하는 상황을 단적으로 보여준다.
마이크론은 17일(현지 시간) 2026 회계연도 1분기(2025년 9월~11월) 매출이 전년 동기 대비 57% 증가해 약 136억4000만 달러(약 20조)를 기록했다고 밝혔다. 조정 주당순이익(EPS)은 4.78달러로 집계됐다. 매출과 주당순이익 모두 시장 전망치 평균(컨센서스)을 크게 웃도는 수치다.
고대역폭메모리(HBM)가 마이크론의 호실적을 견인했다. AI 데이터센터 확대로 HBM 수요가 급증하고 공급 부족에 따른 메모리 가격 상승세가 이어지고 있기 때문이다. 산제이 메흐로트라 마이크론 최고경영자(CEO)는 “HBM4를 포함해 2026년 전체 HBM 공급 계약을 이미 모두 완료했다”며 “HBM 수요는 일시적 유행이 아닌 구조적 변화이며 메모리는 AI 인지 기능을 좌우하는 전략 자산”이라고 말했다.
마이크론은 내년 실적에도 강한 자신감을 드러냈다. 2026 회계연도 2분기(2025년 12월~2026년 2월) 실적 전망치(가이던스)로 매출 183억~191억 달러, EPS 8.22~8.62달러를 제시했다. 이는 각각 시장 예상치 142억 달러, 4.78달러를 크게 상회하는 수치다. 마이크론의 ‘어닝 서프라이즈’로 삼성전자·SK하이닉스의 4분기 실적에도 기대감이 실리고 있다.
하지만 같은 날 전해진 오라클의 악재는 AI 거품론에 다시금 불을 붙였다. 파이낸셜타임스(FT)는 소식통을 인용해 오라클의 투자 파트너인 블루아울 캐피털이 미시간주 설린 타운십에 건설 중인 100억 달러(약 15조원) 규모, 1기가와트(GW)급 데이터센터 프로젝트에 투자하지 않을 전망이라고 보도했다.
민간 자본 운용사인 블루아울은 그동안 오라클의 대형 데이터센터 프로젝트의 핵심 후원자이자 자금줄 역할을 해온 곳이다. 특수목적법인을 세워 데이터센터를 소유한 뒤 이를 오라클에 장기 임대하는 형식으로 자금을 조달해왔다. 그러나 오라클의 부채가 늘고 AI 인프라 지출은 급증하면서 결국 협상이 결렬된 것으로 전해졌다. 지난달 말 기준 오라클의 부채는 1050억 달러(약 155조원)로 지난해 780억 달러에서 약 35% 증가했다.
블루아울의 대안으로 블랙스톤이 거론되고 있으나 아직 투자 계약은 체결되지 않은 것으로 알려졌다. 오라클은 “개발 파트너가 최적의 자기자본 파트너를 선정했으며 이번 경우 그 대상이 블루아울이 아니었을 뿐”이라고 설명했다. 한지영 키움증권 연구원은 “시간이 지날수록 AI에 대해 환호하는 국면에서 벗어나 엄격한 검증에 나서려는 분위기”라고 분석했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사