특별법 발의됐지만 與 부정적 ‘제동’… 李 “균형 성장” 발언에 속도 붙을 듯

행정통합 논의 어디까지 왔나

지난 7월 대전시청 대회의실에서 대전충남 행정통합 특별법 증정식이 열리고 있다. 왼쪽 세 번째와 네 번째가 김태흠 충남지사, 이장우 대전시장. 내년 7월 대전충남특별시 출범을 목표로 입법 절차가 진행 중이지만 여당의 외면 속에 정치권 논의가 속도를 내지 못하고 있다. 충남도 제공

대전과 충남의 행정통합 논의는 지난해 11월 21일 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사, 조원휘 대전시의회 의장, 홍성현 충남도의회 의장이 ‘통합 지방자치단체 출범 추진을 위한 공동 선언문’에 서명하면서 본격화되기 시작했다. 양 지자체는 행정통합이 완료되면 인구 360만명, 지역내총생산(GRDP) 190조원 규모의 초광역 경제권으로 재탄생하며 수도권에 이은 대한민국 제2의 경제 거점으로 거듭날 것으로 내다봤다. 이를 통해 수도권 일극체제를 극복하고 경쟁력을 강화하겠다는 복안이었다.



선언문 서명 이후 약 1달여 만인 지난해 12월 24일에는 양 지역의 광역의회 의원과 기초지자체장, 경제·사회단체 대표, 학계 전문가 등 30여명으로 구성된 대전·충남 행정통합 민관 협의체가 출범했다. 협의체는 통합 지자체의 명칭과 청사 위치, 기능·특례 등 주요 쟁점이 담긴 통합 법률안을 마련하는 역할을 맡았다. 이들은 충남 15개 시·군과 대전 5개 자치구 주민들을 대상으로 설명회도 개최하며 행정통합 논의를 구체화했다.



협의체는 출범 7개월여 만인 지난 7월 14일 대전·충남 행정통합 특별법 최종안을 확정하고 이 시장과 김 지사에게 전달했다. 9월 30일에는 이 최종안을 바탕으로 ‘대전·충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법’이 발의됐다. 성일종 의원 등 국민의힘 의원 45명이 공동으로 발의한 이 법안에는 대전·충남특별시 설치 및 운영, 자치권 강화, 경제과학수도 조성 등에 대한 내용이 담겼다.



특별법 발의로 속도가 붙던 행정통합 논의는 더불어민주당 의원들의 부정적 반응 등이 겹치며 제동이 걸렸다. 이에 양 시·도지사는 정부에 지원을 요청하는 등 법안 처리에 총력을 기울이고 있다. 이 시장은 지난달 1일 열린 시·도지사 간담회에서 이재명 대통령에게 “대전·충남 통합이 대한민국 균형 발전의 대표 성공 모델로 자리매김할 수 있도록 정부 차원의 적극적인 지원을 요청한다”고 말했다.



그러나 18일 이 대통령이 “과밀화 해법과 균형 성장을 위해 대전과 충청의 통합이 물꼬를 트는 역할을 할 수 있다”고 제안함에 따라 행정통합 논의가 다시 급물살을 타게 됐다.



대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr



