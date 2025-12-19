중기중앙회, 김정관 장관과 산업·통상 현안 논의
중소기업중앙회는 18일 서울 영등포구 중기중앙회에서 김정관 산업통상부 장관과 함께 중소기업계 산업·통상 현안을 논의(사진)했다고 밝혔다.
현안 논의에서는 중소기업이 처한 위기 요인으로 중국 저가 제품 공세, 중국 기술 부상, 국내 인건비·원자재 가격 상승 등을 꼽았다. 위기 상황이지만 뿌리산업 지원 강화, 국내 제조 기반 유지를 위한 대·중소기업 상생 생태계 마련 등으로 극복해 나가야 한다는 제언도 나왔다.
김기문 중기중앙회장은 “대한민국의 산업경쟁력은 소재·부품·장비 전체 분야에서 기민하게 협력하는 대·중소기업의 협력 생태계에서 나온다”며 “아직 해결되지 않은 철강·알루미늄 파생상품 고율관세 등을 산업부와 중소기업이 함께 해결해 가자”고 말했다. 김 장관은 “중소기업이 어려움을 극복하고 중견·대기업으로 성장할 수 있도록 수출 역량과 글로벌 경쟁력을 강화하겠다”고 답했다.
