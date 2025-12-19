대통령 업무보고 하루 만에 고층 빌딩 점검 나선 행안장관
홍콩 대형화재 유사사고 방지 취지
윤 장관 “예방 조치 꼼꼼히 챙길 것”
윤호중(사진) 행정안전부 장관이 18일 서울 여의도 69층 빌딩 파크원을 찾아 화재 안전 관리 실태를 점검했다. 전날 대통령 업무보고에서 국내 고층 건축물을 전수 점검하겠다고 밝힌 지 하루 만에 현장을 직접 살핀 것이다. 지난달 최소 160명이 사망한 홍콩 고층 아파트 단지 ‘웡 푹 코트’ 화재 참사와 유사한 사고를 방지하겠다는 취지다.
윤 장관은 이날 파크원의 피난 안전 구역, 옥상 헬리콥터 이착륙장, 종합 방재실을 둘러본 뒤 “화재 발생 시에도 건물 내 근무자가 혼란 없이 대피할 수 있도록 평소에 대피 동선을 면밀히 살펴 달라”고 총괄재난관리자에게 당부했다. 그러면서 “오늘 둘러본 안전시설과 화재 대응 체계가 실제 상황에서도 정상적으로 작동할 수 있도록 철저히 관리해달라”고 강조했다.
윤 장관은 전날 이재명 대통령에게 “철저한 예방과 대비로 안전한 사회를 만들겠다”며 30층 이상 고층 건축물에 대해 내년 6월까지 화재 안전성을 전수 점검하겠다고 보고했다. 총 6503개동이 대상이다. 정부는 구체적으로 50층 이상 또는 200m 이상 초고층 140개동, 30~49층 또는 120m 이상 준초고층 6363개동을 살필 계획이다. 피난·방화시설 유지 관리 상태, 소방시설 폐쇄 여부 등을 중점적으로 점검한다.
정부는 불에 타기 쉬운 가연성 외장재로 건축된 초고층 18개동, 준초고층 83개동에 대한 긴급 점검을 지난 1~12일 시행하기도 했다. 고층 건축물을 불연성 외장재로 건설해야 한다고 규정한 현행법 개정 이전에 지어진 101개동을 우선적으로 살핀 것이다. 행안부 관계자는 “고층 건축물 화재는 특성상 외부 소방 활동에 제약이 많아 예방이 무엇보다 중요하다”며 “선제적인 점검을 통해 위험 요인을 미리 제거해 나가겠다는 취지다”라고 설명했다.
이밖에 정부는 고층 건축물 화재 진압 및 대피 훈련을 내년에 1회 이상 실시할 방침이다. 또 지방자치단체 주관 안전한국훈련에서 고층 건축물 화재 대응 훈련이 시행될 수 있도록 추진한다. 불법 적치물 등 화재 위험 요소를 안전신문고를 통해 알릴 수 있게끔 내년 2월까지 집중 신고 기간도 운영한다. 관리사무소, 승강기 모니터, 공동 현관을 활용해 입주자에게 화재 대피 요령도 안내한다.
윤 장관은 “국민들이 화재로부터 안전하게 보호받을 수 있도록 필요한 예방 조치를 꼼꼼히 챙기겠다”며 “국민께서도 비상 대피 경로와 피난 시설을 미리 확인해 주시길 부탁드린다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
