푸틴 “모든 전선서 러가 주도권… 대화 안 되면 군사적으로” 위협
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 미국 중재로 종전 협상을 진행 중인 우크라이나를 향해 대화를 거부하면 군사적 수단으로 영토를 장악할 것이라고 위협했다.
타스통신에 따르면 푸틴 대통령은 17일(현지시간) 국방부 간부 회의에서 “올해 특별군사작전의 중요한 목표를 달성하는 이정표를 세웠다. 모든 전선에서 전략적 주도권을 잡고 있다”며 “목표를 확실하게 달성할 것”이라고 밝혔다. 이어 “우리는 외교적 해결을 원하지만 상대방(우크라이나)과 그들의 외국 후원자들이 실질적인 대화에 응하지 않는다면 군사적 수단을 동원해 ‘역사적 영토’를 해방시킬 것”이라고 강조했다. 푸틴은 돈바스(도네츠크·루한스크) 등 우크라이나 내 점령지를 역사에 근거한 자국 영토라고 주장해 왔다.
러시아는 2022년 우크라이나를 침공한 뒤 돈바스 대부분을 점령했다. 푸틴은 돈바스 내 미점령지에서 우크라이나군을 모두 철수시키고 러시아 영토로 인정할 것을 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 요구하고 있다.
젤렌스키 대통령은 영토 포기를 거부했지만 돈바스를 완충지대나 비무장지대로 설정하자는 러시아의 제안에는 원칙적으로 동의했다. 미국과 러시아 협상단은 이번 주말 플로리다주 마이애미에서 종전 방안을 논의할 예정이다.
러시아 영외 영토인 칼리닌그라드 및 벨라루스와 국경을 맞댄 폴란드는 대인지뢰 생산을 공식화했다. 파베우 잘레프스키 폴란드 국방차관은 이날 로이터통신에 “대인지뢰가 접경지역 방어를 강화할 것”이라며 “빠른 대량 생산을 원한다”고 말했다. 폴란드는 지난 8월 대인지뢰 사용을 금지하는 ‘오타와 협약’ 탈퇴 절차에 들어갔다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
