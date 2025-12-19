삼성물산, 4700억 호주 송전사업 수주
지중·해저 잇는 초고압 직류망
올해 호주 에너지 수주액 1조 ↑
삼성물산 건설부문이 4700억원 규모의 호주 송전설비 프로젝트를 수주했다. 올해에만 호주 에너지 시장에서 1조원을 수주하는 등 호주 에너지 시장 공략에 속도를 높이는 모습이다.
삼성물산은 호주 연방정부와 빅토리아·타즈매니아 주정부가 설립한 마리너스링크 발주로 ‘마리너스링크 고압직류 송전설비(HVDC) 프로젝트’ 계약을 맺었다고 18일 밝혔다. 이번 프로젝트는 호주 빅토리아주 헤이즐우드 지역과 타즈매니아주 헤이브릿지 지역을 연결하는 지중 90㎞·해저 255㎞ 길이, 750㎿ 규모의 초고압 직류 송전설비를 설계·조달·시공(EPC)하는 사업이다. 삼성물산은 현지 인프라 전문 건설사인 DTI와 조인트벤처(JV)를 구성해 사업을 수주했다. 총 9400억원에 달하는 공사비 중 삼성물산의 지분은 50%인 약 4700억원이다.
삼성물산은 2023년 ‘멜버른 재생에너지 허브(MREH) 프로젝트’를 시작으로 호주 에너지 시장에 진출해 현재까지 2.9GWh 규모의 에너지 저장장치 사업을 수행하고 있다.
지난 7월엔 약 2000억원 규모의 호주 빅토리아주 나와레 에너지 저장장치(BESS) 사업을 수주하는 등 올해에만 호주 에너지 시장에서 1조원 실적을 달성했다.
김성준 삼성물산 ES영업본부장(부사장)은 “호주 시장에서 삼성물산의 기술력과 프로젝트 수행 역량을 인정받은 성과”라며 “앞으로도 호주를 비롯한 글로벌 에너지 시장에서 사업 영역을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.
