“AI 기초체력 쌓도록 설계”… ‘SSAFY 2.0’ 첫 수료식
삼성 SSAFY 13기 900여명 이수
삼성은 ‘삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY)’를 인공지능(AI) 중심으로 개편한 후 첫 기수인 13기 수료식(사진)을 열었다고 18일 밝혔다. SSAFY는 전국 29세 이하 4년제 대학·마이스터고 졸업자에게 1년간 AI와 소프트웨어 교육을 해주는 청년 취업 지원 프로그램이다. 2018년 1기 교육을 시작한 이래 12기까지 누적 1만125명이 수료했고, 이 중 약 85%에 달하는 8566명이 취업했다. 13기는 약 900명의 교육생으로 구성됐다.
SSAFY는 올해부터 AI 인재 육성에 초점을 맞춰 커리큘럼도 AI 중심으로 개편했다. 8개 AI 교육 과정을 새롭게 도입했고, KAIST 서울대 연세대 등 국내 유수의 AI 전문 교수진들을 보강했다. 심현정 KAIST 교수는 “AI 중심 커리큘럼은 교육생들이 탄탄한 AI 기초체력을 쌓을 수 있도록 설계됐다”고 설명했다.
SSAFY의 모든 교육 과정은 무료이며, 매달 100만원의 교육지원금도 지급된다. 실질적 취업 지원을 위해 채용 박람회, 기업설명회 등을 열고 취업지원센터도 운영하고 있다. 마이스터고를 졸업한 최선우씨는 “SW·AI와는 거리가 먼 직무를 전공했는데, SSAFY를 통해 SW개발자로 빠르게 성장할 수 있었다”고 말했다.
