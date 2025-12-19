“해양수산산업 거점 전남”… 핵심사업 국비 6472억 확보
경쟁력 강화 핵심사업 대거 반영
국립김산업진흥원…글로벌 산업 주도
전남도는 해양수산산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 사업이 정부 예산에 대거 반영돼 2026년 국비 6472억원을 확보했다고 밝혔다.
이번 국비 확보는 김 산업을 비롯한 해양관광, 항만기반 구축, 해양수산기후변화 대응 등 전남 수산업의 체계적 육성을 통한 고부가가치 창출과 함께 해양관광 기반 구축을 위한 재정 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다.
특히 국립김산업진흥원 설립은 국가 핵심 식품산업인 김 산업을 종합 컨트롤할 전담기구다. 김 종자 개발에서 기초 연구개발(R&D), 생산·가공기술 개발, 수출까지 김 산업 전주기를 지원하고, ‘마른김 거래소 플랫폼 구축’ 등을 통해 글로벌 김 산업 주도 기반 마련이 기대된다.
또한 국립해양수산박물관 건립을 통해 수산업 역사와 문화, 산업과 사람을 종합적으로 기록·전시함으로써 전남의 해양문화 인프라 확충과 체험 기회 확대로 해양교육문화의 장을 마련할 방침이다.
해양수산기후변화대응센터 건립은 기후위기 시대에 해양환경 변화와 어가 경영에 큰 피해를 유발하는 어업재해에 능동적으로 대처함으로써, 전남이 기후변화 대응을 선도하는 전국 거점으로 도약하는 기회가 될 것으로 보인다. 또 해조류 바이오 스마트 팩토리 구축, 수산물 고부가가치 친환경 자원화 시설 구축 등을 통해 전남 수산업의 기반 강화도 기대된다.
박영채 전남도 해양수산국장은 18일 “전남의 수산업을 비롯한 해양관광, 항만 분야 기반 강화를 위한 전반적 예산을 모두 확보한 것”이라며 “전남 해양수산의 경쟁력 강화에 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.
