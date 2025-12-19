“계기판 뒤에 쏙”… LG이노텍, ‘차세대 UDC’ 개발
‘언더 디스플레이 카메라 모듈’ AI 화질복원 소프트웨어 적용
LG이노텍이 다음 달 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’에서 운전자 모니터링을 위한 ‘차세대 언더 디스플레이 카메라 모듈(UDC·사진)’을 공개한다고 18일 밝혔다.
UDC는 차량 내부에 설치된 카메라와 소프트웨어(SW)를 통합해 운전자를 모니터링하는 시스템(DMS)의 핵심 부품이다. 졸음운전·전방주시 등 운전자의 상태를 실시간으로 감지한다. 디스플레이 패널 아래 장착돼 탑승자 눈에는 보이지 않는다. 최근 완성차 업계는 차량 내부 디자인 일체감을 위해 돌출 부품을 없애는 추세다.
DMS는 자율주행 기술이 고도화되면서 그 필요성이 확대되는 중이다. 아직 자율주행 기술이 불완전한 상황에서 운전자의 부주의를 예방하기 위한 시스템이다.
LG이노텍은 지난 1년간 LG디스플레이와 함께 개발한 차세대 UDC는 외부에서 카메라 탑재 여부를 전혀 알 수 없을 정도로 깔끔하게 숨겨지는 것이 특징이다. 특히 ‘AI 화질 복원 소프트웨어’를 적용해 선명한 화질도 확보했다. 차량용 디스플레이가 카메라 시야를 가리는 구조에서 발생하는 화질 저하 문제를 극복한 것이다. 문혁수 LG이노텍 대표는 “2030년까지 차량 센싱 솔루션 사업 매출을 2조 규모로 키울 것”이라고 말했다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
