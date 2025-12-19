위기의 트럼프 “바이든이 망친 경제, 내가 살려”… 또 자화자찬
대국민 TV연설서 경제 성과 나열
세금 환급·군인 현금지원 등 발표
‘경제 운영 잘한다’ 응답 36% 그쳐
도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 대국민 연설을 통해 관세정책과 감세 등을 통한 경제 성과를 나열했다. 세금 환급과 군인 현금 지원 계획도 발표했다. 최근 경제정책 전반에 대한 국민 불만이 커지자 18분 TV 생중계 연설로 여론전에 나선 것이지만, 전 정부가 망친 경제를 자신이 살렸다는 그동안의 주장을 되풀이하는 내용으로 채워졌다.
트럼프 대통령은 이날 백악관 연설에서 “감세 조치로 많은 가정이 연간 1만1000달러(1620만원)에서 2만 달러(2950 만원)를 절약하게 될 것이며 관세와 ‘크고 아름다운 법’(대규모 감세법) 덕분에 내년 봄은 역사상 최대 규모의 세금 환급 시즌이 될 것”이라고 밝혔다.
트럼프는 또 “145만명 이상의 군 장병들이 크리스마스 전에 우리가 ‘전사 배당금’이라 부르는 특별 지원금을 받게 될 것”이라며 “1776년 건국을 기념해 모든 군인에게 1776달러(260만원)를 보낸다. 수표는 이미 발송 중”이라고 말했다.
워싱턴포스트는 “연설에서 새로운 정책은 거의 없었는데 군인들에게 1776 달러를 지급한다는 것만 예외였다”고 전했다.
트럼프는 “곧 연방준비제도(Fed) 의장을 발표할 예정인데 금리를 대폭 낮춰야 한다고 믿는 인물이 될 것”이라며 “새해 초에는 모기지 상환액이 훨씬 더 내려갈 것”이라고 밝혔다. 또 “내년에 역사상 가장 공격적인 주택 개혁 계획을 발표할 것”이라고 덧붙였다.
생활비 상승 문제는 전임 조 바이든 행정부 책임으로 돌렸다. 트럼프는 “지난 정부·의회의 동맹 세력이 수조 달러에 달하는 국고를 약탈해 물가를 전례 없는 수준으로 끌어올렸다”며 “나는 그 높은 물가를 매우 빠르게 낮추고 있다”고 주장했다. 그러면서 “바이든 정부 때 하락했던 실질임금이 물가보다 빠르게 오르고 있다”며 “이런 성공은 내가 가장 좋아하는 단어인 관세를 통해 이뤄졌다”고 강조했다.
트럼프는 경제뿐 아니라 이민·국경 문제 등에 관해서도 바이든 전 대통령을 수차례 비난했다. AP통신은 “트럼프의 연설이었지만 18분 동안 바이든이 6번 이상 언급됐다”고 전했다.
이날 연설에 앞서 발표된 여론조사 결과에선 트럼프의 경제정책 지지율이 집권 1·2기를 통틀어 가장 낮게 나왔다. PBS와 NPR, 마리스트가 지난 8~11일 성인 1440명을 대상으로 실시한 조사에서 트럼프가 경제 운영을 잘하고 있다고 밝힌 응답자는 36%에 그쳤고, 57%가 트럼프의 경제 운영 방식을 지지하지 않는다고 답했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
