“2040년 인구 158만명 ‘AI 수도’ 울산 만든다”
울산도시기본계획안 수립·공개
2도심·4부도심·7지역 중심 구축
울산시가 ‘인공지능(AI) 수도’로 도약하기 위한 도시 공간 전략을 담은 ‘2040년 울산도시기본계획(안)’을 18일 공개했다.
울산도시기본계획은 기후변화와 저출생·고령화, 인구 감소 등 급변하는 여건에 대응하고, 국토의 한정된 자원을 효율적이고 합리적으로 활용하기 위한 목적이다. 주민 삶의 질 향상과 지속 가능하게 발전시킬 수 있는 정책 방향을 제시하는 최상위 공간계획으로 5년마다 재수립된다.
2040년 울산의 도시공간 전략을 담은 이번 계획안은 울주군청사와 덕하역 일원 2곳을 지역 중심으로 추가해 ‘2도심·4부도심·7지역 중심’의 공간구조를 구축하는 것이 핵심이다. 이를 통해 2040년까지의 인구 158만명의 영남권 초광역 중심도시로 성장하는 청사진을 제시했다.
계획안은 다양한 일자리가 넘치는 AI 산업 도시, 국제 경쟁력을 갖춘 초광역 중심 도시, 모두가 편안하고 즐거운 품격 도시, 안전한 친환경 안심 도시 등을 4대 목표로 설정했다.
AI 산업 도시 구현을 위해서는 주력 산업의 경쟁력을 강화하고 구조 고도화를 추진하는 한편, 산업단지 대개조와 RE100 산업단지 조성, 글로벌 에너지 산업 선도도시 육성에 나선다. 기업 투자 여건 개선과 AI 기반 미래 특화 산업도 적극 육성할 방침이다.
국제 경쟁력을 갖춘 초광역 중심 도시 조성을 위해서는 울산 수소 융·복합밸리와 울산 U-밸리 산업단지, 성안·약사 산업단지 등 709만㎡ 규모의 지역 전략사업을 추진한다. 서부권은 ‘영남권 초광역 중심도시’, 북부권은 ‘자족형 첨단산업 복합도시’, 남부권은 ‘국가기간산업 배후 신도시’로 육성한다. 아울러 도시 재구조화와 노후 계획도시 정비, 재개발 활성화, 도심 내 새로운 성장 거점 조성, 일산유원지 해양관광 핵심 거점 육성 등 울산 도심 대개조도 추진한다. 철도 역세권 개발 활성화와 울산대공원·태화강 등 역사·문화를 상징하는 공간 조성도 포함됐다.
모두가 편안하고 즐거운 품격 도시를 위해서는 반구천 암각화 세계유산 등재와 연계한 관광 산업을 육성하고, 시민과 관광객이 찾는 수변 공간을 새롭게 정비한다. 또 국제행사 유치와 체육 인프라 확충을 통해 스포츠 선진 도시로 육성하고, 영남알프스와 일산유원지 등을 산악·해양 레저 관광 거점으로 조성한다.
안전한 안심 도시 분야에서는 탄소중립 도시 울산 실현을 목표로 2040년까지 온실가스 배출량을 45% 감축한다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
