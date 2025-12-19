전국 첫 자치경찰 ‘AI 치안 드론’ 제주서 시동
시연회 열고 내년부터 실질 운영
제주도가 전국에서 처음으로 인공지능(AI) 기술을 접목한 치안 드론을 자치경찰 업무에 도입한다.
제주자치경찰위원회는 18일 공공정책연수원에서 ‘AI 치안 드론’ 시연회를 열고, 내년부터 실질적인 운영에 들어간다고 밝혔다. 이번 드론 시스템은 자치경찰 분야에서 인공지능 기술을 접목한 첫 사례다.
실종자가 발생하면 드론이 수색 경로를 자율 비행하면서 인공지능 시스템에 설정된 실종자의 옷 색상 등 인상 착의와 일치하는 사람을 정확하게 인식해 발견 즉시 관제요원에게 알린다. 절도 상황도 사전에 입력된 정보를 기반으로 동일한 방식으로 범행을 인식하며, 감지 즉시 알람을 울리고 절도범 검거에 필요한 조치를 자동으로 수행한다. 자치경찰단은 시범 운영을 거쳐 내년부터 ‘AI 치안안전순찰대’를 구성해 본격적으로 드론을 치안 업무에 투입한다.
