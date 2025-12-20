서영택과 함께하는 크리스마스 이브 콘서트 김기쁨 & 방선경 피아노 듀오 리사이틀
[And 방송·문화] 영산아트홀 24·27일 공연
크로스오버 그룹 ‘포르테나’의 테너 서영택이 오는 24일 서울 영등포구 영산아트홀에서 크리스마스 이브 콘서트(포스터)를 연다. 조은혜가 지휘하는 프라임 필하모닉 오케스트라가 함께한다. 서영택은 한국예술종합학교를 거쳐 프랑스의 렌 콘서바토리와 파리 국립고등음악원을 졸업했다. 프랑스와 한국을 오가며 다수의 오페라와 콘서트 무대에 섰고, 특히 프랑스에서 오라토리오 ‘카르미나 부라나’ ‘스타바트 마테르’와 오페라 ‘사랑의 묘약’에 출연해 호평을 받았다. 2023년 JTBC 예능 ‘팬텀싱어4’ 준우승팀 포르테나의 멤버로 대중적 인지도를 쌓은 그는 지난해 뮤지컬로 영역을 확장해 ‘베르사유의 장미’와 ‘스트라빈스키’에도 출연했다. 이번 콘서트에서는 유명 오페라 아리아들을 선보인다. 문의 영음예술기획(02-581-5404)
피아니스트 김기쁨과 방선경의 듀오 리사이틀(포스터)이 오는 27일 서울 영등포구 영산아트홀에서 열린다. 두 사람은 인천예고 시절부터 오랜 우정을 나눈 사이다. 각각 한양대와 경희대를 졸업한 뒤 한양대 대학원에서 다시 만나 2022년부터 듀오로 활동하고 있다. 서울대 농생대 동문 합창단 반주자로 활동 중인 김기쁨과 글로리아 콰르텟·엘캄머 앙상블 멤버인 방선경은 듀오 무대에서 더욱 빛을 발하고 있다. 올해 제16회 국민일보 영산아트홀 주최 오르간 실내악 콩쿠르 실내악 부문 대학(원) 일반부에서 3등을 차지했다. ‘트래블링 위드 투 피아노’라는 부제를 단 이번 리사이틀에서는 모차르트, 쇼팽, 라흐마니노프, 루토스와프스키, 거슈윈의 작품을 연주한다. 문의 앙상블리안(050-71471-3009)
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
