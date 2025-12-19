새만금 지역 간 연결도로 착공… 내부 연계 본격화

국도 30호선서 12호선으로 연결

총연장 20.37㎞, 왕복 6차로 규모

새만금 지역 간 연결도로 사업 계획 노선도. 새만금개발청 제공

새만금 핵심 공간을 유기적으로 잇는 ‘지역 간 연결도로 건설사업’이 착공에 들어갔다. 내부 교통망을 완성해 개발 속도를 끌어올리고 항만·공항·철도 등 광역 교통체계와의 연계성을 강화하려는 취지다.



18일 새만금개발청은 군산 새만금컨벤션센터에서 지역 간 연결도로 건설공사 기공식을 열고 공사에 착수했다고 밝혔다. 지역 간 연결도로는 새만금으로 진입하는 국도 30호선(동서 3축)을 시점으로 새만금 내부 중심 지역을 관통해 국도 12호선(동서 2축)으로 연결되는 내부 간선도로다. 총연장은 20.37㎞로, 왕복 6차로 규모로 건설된다.



2030년 완공을 목표로 추진되는 이 사업에는 총 1조1330억원의 국비가 투입된다. 새만금 관광·레저용지와 농생명·복합개발용지를 순환형으로 연결해 내부 권역 간 이동성을 높이고, 이미 개통된 동서·남북 주간선 도로의 교통량을 분산하는 기능을 맡는다. 특히 새만금 신항만과 국제공항, 인입철도 등 국가 핵심 인프라와 연계되는 구조로 계획돼 물류·관광 접근성 개선이 전망된다.



최근 새만금~전주 고속도로 개통에 이어 이번 지역 간 연결도로 착공을 계기로 내부 공간을 하나로 묶는 단계로 접어들었다는 평가가 나온다. 대규모 사회간접자본(SOC) 사업에 따른 지역 경제 파급 효과도 거론된다. 새만금개발청은 공사 기간 중 약 1만6000명 규모의 고용 유발 효과가 발생할 것으로 추산하고 있다.



도로에는 주변 경관과 새만금의 정체성을 반영한 특화 설계가 적용된다. 세계 최대 규모의 종방향 원형 주탑을 갖춘 사장교와 순환형 도로 이용자를 위한 휴게 공간이 조성돼 새만금의 새로운 상징적 기반시설로 활용될 예정이다.



군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



