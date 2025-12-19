연비운전 안 해도 연료 소모 적어… 넓은 시야 강점
5세대 프리우스 하이브리드 시승기
차체 공간적 한계·가격 부담은 단점
프리우스(Prius)는 하이브리드 차량의 근본이다. 모델명 프리우스는 라틴어로 ‘선구자’라는 뜻이기도 하다. 프리우스는 1997년 세계 최초의 양산형 하이브리드 모델로 출시되며 자동차 역사에서 하이브리드 시장을 개척했다. 공기역학을 고려한 독특한 디자인과 콤팩트한 차체, 토요타 하이브리드 시스템이 쌓아온 높은 신뢰성을 바탕으로 ‘미래를 앞당긴 차’라는 평가를 받아왔다.
이달 초 올해 출시된 5세대 프리우스 하이브리드 AWD XLE 모델을 시승했다. 프리우스의 성격은 주행을 시작하면 곧바로 알 수 있다. 이 차는 최대한 조용히 달리는 데 모든 초점이 맞춰져 있는 듯했다.
연비는 프리우스의 핵심 경쟁력이다. 도심과 고속을 아우른 복합 주행 기준 ℓ당 20㎞ 수준의 연비는 숫자를 넘어 고효율 차량이라는 인식을 각인시킨다. 의식적으로 연비 운전을 하지 않아도 연료 소모가 적다는 점이 체감됐다. 하이브리드의 기준점이 왜 여전히 프리우스인지 다시 한번 확인했다. 시야는 기대 이상이었다. 전면 유리창이 직사각형에 가까워 개방감이 뛰어났다.
다만 공간의 한계는 분명했다. 운전석에 앉았을 때 차체가 작게 느껴지는 것은 어쩔 수가 없었다. 5인승이지만 낮은 전고 탓에 경차를 오래 타온 기자의 기준에서도 여유롭다는 인상을 받지 못했다. 대형차를 선호하는 한국 소비자들의 취향과는 다소 결이 다르다.
가격은 프리우스가 국내 시장에서 안고 있는 고민 지점이다. 프리우스 하이브리드는 3968만~4530만원, 플러그인 하이브리드(PHEV)는 4560만~4915만원이다. 완성도 높은 하이브리드 모델임에도 한국 시장에서 존재감이 약한 이유로 가격을 빼놓기 어렵다. 올해 11월까지 국내 판매량은 하이브리드 913대, PHEV 95대에 그쳤다. 가격의 앞자리 숫자가 ‘3’이었다면 결과는 달라졌을지도 모른다.
그런데도 토요타는 모두가 전기차를 외칠 때에도 하이브리드라는 길을 묵묵히 걸어온 완성차 회사다. 그런 토요타가 하이브리드 기술을 집대성해 내놓은 프리우스는 소유 여부를 떠나 한 번쯤은 꼭 경험해 볼 만한 가치를 지닌 자동차다.
