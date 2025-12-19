韓 확장성 中 전기주행 日 완성도… 하이브리드車 ‘삼국지’

전기차 전환이 기대만큼 속도를 내지 못하는 사이 하이브리드가 자동차 시장의 중심으로 올라섰다. ‘과도기 기술’로 불리던 하이브리드는 이제 전기차로 가는 흐름 속에서 소비자 선택과 완성차 전략의 핵심 파워트레인으로 재편되는 모습이다.
하이브리드는 새로운 기술이 아니다. 일본은 1990년대 초부터, 뒤이어 한국도 1990년대 중반부터 관련 연구를 시작했고, 중국은 2000년대 들어 본격적으로 가세했다. 전기차로 향하는 길목에서 각국이 어떤 방식으로 기술을 축적해왔는지가 지금의 하이브리드 경쟁 구도를 만들었다. 같은 하이브리드라는 이름 아래, 한·중·일은 전혀 다른 기술 해법과 전략을 선택했다.
단순하게 정리하면 이렇다. 일본은 효율과 완성도를, 중국은 전기주행 중심의 플러그인 하이브리드(PHEV)를, 한국은 기존 내연기관과의 공존과 확장성을 앞세운다. 전기차 이후를 대비하면서 각국이 선택한 하이브리드 전략은 자동차 산업의 방향성을 보여준다.
일본, 1990년대부터 쌓아온 원조
하이브리드 기술의 출발점은 일본이다. 일본 완성차 업체들은 1990년대 초반부터 연비 규제와 환경 문제를 계기로 하이브리드 기술 개발에 집중했다. 토요타 프리우스가 1997년 출시되며 하이브리드 시장을 연 것은 상징적인 사건이었다.
일본 하이브리드의 핵심은 직병렬(동력분기형) 구조다. 엔진과 모터를 상황에 따라 유기적으로 배분해 도심과 고속도로를 가리지 않고 높은 효율을 자랑한다. 토요타의 ‘THS’, 혼다의 ‘e:HEV’가 대표적이다. 프리우스에서 캠리, RAV4 하이브리드로 이어지는 일본 전략은 작은 배터리로도 높은 실연비와 내구성을 구현하는 데 초점이 맞춰져 있다. 일본은 하이브리드를 전기차로 가는 과도기 기술이 아니라 하나의 완성된 파워트레인으로 정착시켰다. 연비와 시스템 완성도를 중시하는 접근법이 일본 하이브리드의 정체성이다.
중국, 전기차 관점에서 하이브리드를
중국은 일본과 한국보다 늦은 2000년대 초반부터 하이브리드와 전기차에 본격적으로 눈을 돌렸다. 후발 주자인 만큼 일본의 방식을 그대로 따르기보다는, 전기차에 가까운 하이브리드라는 콘셉트로 독자적인 전략을 펼쳤다.
중국은 직병렬형 구조를 기반으로 하면서도 플러그인 하이브리드(PHEV)에 전략적 초점을 맞췄다. BYD(비야디)의 DM-i 시스템은 전기모터 주행을 기본으로 하고, 엔진은 발전기 역할에 가까운 구조를 갖는다. 송 플러스 DM-i, 친 플러스 DM-i 등은 도심 주행의 상당 부분을 전기로 소화할 수 있어 전기차에 가깝다. 배터리 산업에서 출발한 중국의 강점은 하이브리드 전략에서도 그대로 드러난다. 대규모 내수 시장과 정책 지원, 배터리 수직계열화를 바탕으로 하이브리드를 전기차 확산의 교두보로 활용하고 있다.
한국, 병렬형으로 성능과 확장성 UP!
한국 역시 비교적 이른 시점부터 하이브리드 기술 개발에 나섰다. 1995년 현대자동차가 국내 최초의 하이브리드 콘셉트카 ‘FGV-1’을 선보이며 가능성을 제시했고, 이후 2008년 ‘아반떼 LPi 하이브리드’로 이어졌다.
현대차그룹이 집중하는 방향은 병렬형 하이브리드다. 이는 엔진과 모터가 모두 바퀴 구동에 직접 관여하는 구조로, 가속 성능과 고속 주행 안정성에 강점이 있다. 그랜저·싼타페·쏘렌토 하이브리드 등은 이러한 전략을 대표하는 모델이다. 연비뿐 아니라 체급 대비 성능과 주행 질감을 중시하는 한국 소비자 특성을 반영했다. 최근 신형 팰리세이드에 탑재된 차세대 하이브리드 시스템은 두 개의 모터(P1·P2)를 신규 변속기에 통합해 효율과 주행 성능을 동시에 끌어올렸다.
‘전기차 시대가 온다’는 말이 몇 년째 반복되고 있지만, 시장의 중심은 내연기관에서 하이브리드로 이동했다. 당분간 자동차 시장은 하이브리드 중심의 국면이 이어질 가능성이 크다. 완성차 업계 관계자는 “전기차 전환 속도가 더뎌지면서 한·중·일이 하이브리드를 놓고 당분간 기술 경쟁을 펼치게 될 것”이라며 “하이브리드 기술에서 우위에 서는 국가가 글로벌 시장에서도 앞서 나가게 될 것”이라고 말했다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지