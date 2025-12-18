LG엔솔 ‘포드 충격’… 9.6조 전기차 배터리 공급계약 해지
캐즘 장기화에 美정부 보조금 폐지
포드, 전기차 적자 누적 사업 재편
LG엔솔도 경영 전략 수정 불가피
LG에너지솔루션과 미국 완성차 업체 포드가 체결했던 9조6000억원 규모의 전기차 배터리 공급 계약이 해지됐다. 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)이 장기화하고, 미국 정부가 전기차 구매에 적용하던 세액공제 혜택을 폐지하자 포드가 전기차 사업 전략을 대대적으로 수정한 데 따른 결과다.
LG에너지솔루션은 17일 포드와 맺었던 전기차 배터리 셀·모듈 장기 공급계약이 거래 상대방의 해지 통보로 종료됐다고 공시했다. 해지 금액은 약 9조6030억원으로, LG에너지솔루션 2023년 매출액의 28.5%에 해당한다.
양사는 지난해 10월 2건의 배터리 공급계약을 체결했다. 2027년부터 2032년까지 6년간 75기가와트시(GWh) 규모, 2026년부터 2030년까지 5년간 34GWh 규모의 전기차 배터리를 공급하는 내용이다. 이번에 해지된 계약은 2027년부터 공급이 예정돼 있던 물량이다.
해당 제품은 LG에너지솔루션 폴란드 브로츠와프 공장에서 생산돼 유럽용 전기차에 탑재될 예정이었다. 6년간 진행될 예정이었던 대형 계약이 취소되면서 LG에너지솔루션은 생산 라인 운영 계획을 재조정하는 등 경영 전략 수정이 불가피해졌다.
이번 계약 해지는 포드의 전기차 사업 재편 작업의 일환이다. 포드는 미국 내 정책 변화와 수익성 악화를 이유로 최근 ‘F-150 라이트닝’ 등 일부 전기차 모델의 생산 중단을 결정했다. SK온과 추진하던 전기차 배터리 합작 사업에서도 손을 뗐다. 실제 미국에선 지난 9월부터 전기차 구매에 적용하던 세액공제 혜택이 사라져 전기차 판매량이 크게 감소하는 추세다. 포드의 전기차 사업부는 지난해 51억 달러(7조5000억원) 손실을 낸 데 이어 올해에도 3분기까지 누적 36억 달러(5조3000억원) 적자를 기록했다.
LG에너지솔루션은 미국 현지 생산 기업에게 세제 혜택을 주는 첨단제조생산세액공제(AMPC) 수령액이 올해 1~3분기에만 1조3000억원에 달할 정도로 미국에 대규모 투자를 이어왔다. 그만큼 현지 전기차 시장 변화에 대한 민감도도 높은 상황이다.
LG에너지솔루션 측은 “최근 정책 환경과 전기차 수요 전망 변화로 인한 거래 상대방의 일부 모델 생산 중단 결정 및 이에 따른 계약 해지”라며 “고객사와 중장기적 협력 관계는 지속해 나갈 예정”이라고 말했다.
