시사 전체기사 [포토] 용산정비창 개발 반대 회견 입력:2025-12-17 21:09 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 용산정비창공동대책위원회 관계자들이 17일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 용산정비창(용산국제업무지구) 공공부지를 매각한 서울시와 오세훈 시장을 비판하는 플래카드를 들고 있다.윤웅 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 박정희 장손, 해병대 수료식서 박지만에 ‘눈물의 경례’ 2 김정은보다 앞서 걷는 김주애… 명품 치장한 리설주 3 이 대통령 “탈모 건보 적용 검토하라…횟수·총액 제한해서라도” 4 인천공항 사장 겨냥했나…李 “업무보고 후 뒤에서 딴 얘기” 5 ‘면박 논란’ 의식한 李, 농담으로 시작했지만… ‘채찍’ 매서웠다 해당분야별 기사 더보기 1 카카오톡 친구탭 3개월 만에 ‘목록형’으로 복원 2 쿠팡 대표 “이번 정보유출, 美 개인정보보호법상 신고할 사안 아냐” 3 이창용 “현재 환율, 금융위기 아니지만 물가·양극화 위기” 4 해리 포터 ‘투명 망토’를 현실로… 카이스트 연구진, 원천 기술 개발 5 “지금 아니면 못 사” 삼성 트라이폴드, 2분만에 또 완판 해당분야별 기사 더보기 1 “쉿, 윗집 임대래”… 온라인에 퍼진 동·호수 배치표 2 전두환 손자, 웹툰으로 가족사 폭로…“父 외도 목격” “감금 당해” 3 피아니스트 임동혁 ‘자살 암시 글’에 경찰 출동…“생명 지장 없어” 4 전국노래자랑 ‘할담비’ 지병수 할아버지 별세 5 “부산서 내려주세요”…치매 엄마 광주서 택시 태워 유기한 딸 해당분야별 기사 더보기 1 “트럼프는 알코올 중독자 성격, 관세 설득 실패”…비서실장 와일스의 신랄 평가 파장 2 “헬조선 탈출” 日서 직장·배우자 찾는 韓남성 증가…이유는? 3 유홍준 “환단고기는 민족적 열등의식 투영된 자기만족 사관” 4 살해된 라이너 감독 조롱한 트럼프… “취객 수준 막말” 역풍 5 머스크, 세계 최초 ‘조만장자’ 눈앞 해당분야별 기사 더보기 1 역시 제임스 카메론… ‘아바타: 불과 재’ 경이로운 197분 2 SNL부터 쌓아온 찰떡 케미… “이렇게 편하고 재밌을 수가” 3 안세영 ‘최고 승률’·서승재 ‘최다승’, 배드민턴 새 역사 쓴다 4 ‘어쩔수가없다’ 아카데미 청신호…국제영화상 예비후보 올라 5 세 번째 올림픽… “기술보다 경험이 내 경쟁력” 해당분야별 기사 더보기 1 드디어…카카오톡 친구탭 첫 화면 친구목록으로 복원 2 웨딩 촬영 시 무리한 동작 피해야…급성 요통 부를수도 3 굿즈 사러 박물관 오는 ‘뮷즈 세대’가 나타났다 4 느는 여성 구강암, 흡연·음주 탓… 비흡연자 입안 미생물 주의 5 하늘 가까운 곳에서 새해 일출… 서울스카이 2026 해돋이 행사 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 카페 일회용컵 쓰려면 돈 내야… 기후부 추진에 논란 일듯 국내 첫 ‘몸밖 심장’ 아기 살려냈다…“생명의 기적” ‘주사이모 논란’ 샤이니 키, 활동 중단 “집에서 진료 받았다” 인정 전국노래자랑 ‘할담비’ 지병수 할아버지 별세 [단독] ‘통일교 게이트’ 각종 변수에 ‘한달짜리’ 압색 영장 받은 경찰 ‘어쩔수가없다’ 아카데미 청신호…국제영화상 예비후보 올라 쿠팡 대표 “이번 정보유출, 美 개인정보보호법상 신고할 사안 아냐” 경복궁 관람료 얼마 낼 수 있나 묻자 돌아온 의외의 답변 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요