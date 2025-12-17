시사 전체기사

[포토] 용산정비창 개발 반대 회견

입력:2025-12-17 21:09
용산정비창공동대책위원회 관계자들이 17일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 용산정비창(용산국제업무지구) 공공부지를 매각한 서울시와 오세훈 시장을 비판하는 플래카드를 들고 있다.

윤웅 기자

