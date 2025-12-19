뇌가 명령한다 “고립엔 징벌을 사교엔 보상을”

책은 제목이기도 한 ‘뇌는 왜 친구를 원하는가’라는 질문에 대한 상세하고도 친절한 대답이다.
우선 답부터 말하자면 ‘인간은 혼자 살아남도록 설계되지 않았다’는 문장으로 정리된다. 왜일까. 인류는 야생의 세계에서 살아남기 위해 집단을 이뤄야 했다. 다른 인간과 함께해야 생존할 수 있었다는 얘기다. 그 결과 우리의 뇌는 다른 사람과 상호작용할 때 즐거움으로 느끼도록 ‘화학적’으로 설계됐다. 어울리려는 본능은 수십만년 전에 생겨났지만 현재도 우리 뇌에 남아 사회적 활동에서 즐거움을 느끼게 한다.
사회적 상호작용의 신경과학을 연구하는 저자는 인간이 존재의 시작부터 현재까지 물었던 ‘무엇이 우리를 행복하게 하는가’에 대해 ‘사회적 관계’라고 자신 있게 말한다. 최신 연구들은 다른 사람과의 상호작용이 행복감을 높이는지를 입증한다.
미국 워싱턴대 연구진은 학생 250명이 녹음 장치를 달고 일주일간 생활하면서 하루 네 차례 자신의 행복도를 기록하도록 했다. 전체적으로 53일분의 녹음 파일을 분석한 결과, 학생들은 다른 사람과 대화를 나눈 뒤 1시간 이내에 기분이 좋아졌고, 특히 대화 시간이 길수록 행복도는 올랐다.
그렇다면 낯선 사람과의 대화는 어떨까. 시카고대학의 연구 결과는 ‘마찬가지’라는 결론을 내놓는다. 기차 통근자 중 낯선 사람과 대화를 나누도록 한 그룹은 그렇지 않은 그룹보다 통근 경험이 두 배 이상 즐거웠다고 평가했다. 저자는 “상호작용은 마트에서 우연히 친구를 만날 때처럼 자연스럽게 일어나든, 기차나 버스에서 낯선 사람과 대화할 때처럼 부자연스럽게 인위적으로 일어나든 언제나 기분을 좋게 해 준다”고 설명한다.
사회적 접촉이 사람을 기분 좋게 하는 과정에는 뇌의 화학적 시스템이 숨어 있다. 바로 옥시토신, 도파민, 세로토닌이라는 호르몬이 즐거움이나 보상과 관련된 고유한 화학적 반응을 일으키는 것이다. 이런 신경 화학물질은 사회적 교류를 보상으로 인식하게 해 즐거움을 느끼고, 그 경험을 반복하고 싶게 만든다. 반면 사회적 접촉이 없을 때는 스트레스 호르몬이라고 불리는 코르티솔의 수치가 올라간다.
미 항공우주국(NASA) 존슨우주센터에서 진행된 한 연구에서 30일 동안 격리된 참가자들은 일주일 만에 코르티솔 수치가 평균 56% 증가했다. 고립으로 인해 스트레스가 장기간 지속될 경우 만성 염증을 일으키고 각종 질병이 발생할 확률도 높아진다.
저자는 당장 주위의 누구든 먼저 말을 걸어 보라고 제안한다. 분명히 기분이 좋아질 것이라면서. 하지만 낯선 사람에게 말을 건다는 것은 사실 쉬운 일은 아니지 않나. 저자는 이런 반응을 예상하고 사회적 교류에 선뜻 나서지 못하는 것은 ‘뇌의 오류’ 때문이라고 설명하면서 이는 잘못된 예측이라고 주눅들 필요가 없다고 위로한다. 낯선 사람과 대화에 나설 때 거절당할 수 있다는 두려움이 가장 크다. 앞서 예로 든 낯선 사람과 대화하게 했던 실험에서 승객의 절반 이상은 상대방이 대화를 거절할 것으로 예상했지만 사실 거절률은 0%였다.
또 다른 의문도 생길 수 있다. 그렇다면 혼자 있을 때가 더 행복한 내향적인 사람들은 어떡하란 말인가. 내향인들이 사회적 교류에서 행복감을 느끼지 못하리라는 것도 역시 잘못된 예측이다. 워싱턴대의 ‘녹음 장치’ 실험은 내향적인 학생과 외향적인 학생의 행복감은 같은 정도로 높아졌음을 보여줬다. 특히 내향적인 학생들은 깊은 대화를 나눈 뒤 자신이 한층 더 “사회적으로 연결돼 있다”는 느낌을 받았다고 보고했다.
다만 내향인과 외향인은 차이가 있다. 짧은 시간의 사교 활동은 내향인에게도 기분을 고양시키는 효과가 있지만 시간이 길어지면 감정을 소진시키는 결과를 낳을 수 있다. 저자는 적절한 비유를 한다. 내향인과 외향인이 함께 점심을 먹는다면 둘 다 기분이 좋아질 것이다. 하지만 두 사람이 함께 휴가를 떠나 같은 호텔 방에서 일주일 내내 지내야 한다면 휴가 뒤 외향인은 재충전된 상태가 되지만 내향인은 지치고 짜증 날 것이다. 저자는 “어떤 수준의 사교가 자신에게 즐거움을 주는지, 또 어디가 상한선인지를 아는 것이 중요하다”고 말한다.
인간의 뇌와 몸은 사회적 상호작용에 최적화돼 있다. 뇌는 “사회적 연결에 보상을 주고, 고립에는 벌을 내리는” 시스템으로 움직이고, 몸은 몸짓언어·표정·목소리 톤·냄새 등 의사소통을 돕는 도구들을 갖고 있다. 다만 이 도구들은 모두 대면 접촉을 위한 것이라는 점을 기억해야 한다.
전화나 문자, 화상통화, 소셜미디어를 통한 소통이 아예 안 하는 것보다 낫지만 마주 보고 대화를 나눈 것에 비할 수는 없다. 한 연구에서는 대면 상호작용이 가상 상호작용보다 우리의 행복감을 증진하는 효과가 4.5배 더 크다는 사실이 밝혀졌다. 저자는 “휴대전화나 컴퓨터와 달리 뇌는 업데이트를 받지 않는다”고 말한다. 현대인의 뇌는 대면 접촉만이 가능했던 먼 옛날의 뇌와 똑같은 장치일 뿐이라는 얘기다. 그렇다면 우리가 할 일은 정해져 있다. 저자는 당부한다. “엘리베이터에서 낯선 사람과 함께 있는 순간을 따분하고 피할 수 없는 일상의 단편으로 보지 말고, 당신의 뇌를 단련하고 돌볼 기회로 바라보기를 바란다.”
⊙ 세·줄·평 ★ ★ ★
·우리는 서로에게 꼭 필요한 존재라는 것을 기억하자
·뇌는 외로움을 느끼는 유일한 신체 기관이다
·부모님을 직접 찾아 봬야 하는 이유를 알 수 있다. 아니면 전화라도 자주
·우리는 서로에게 꼭 필요한 존재라는 것을 기억하자
·뇌는 외로움을 느끼는 유일한 신체 기관이다
·부모님을 직접 찾아 봬야 하는 이유를 알 수 있다. 아니면 전화라도 자주
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지