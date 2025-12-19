뇌가 명령한다 “고립엔 징벌을 사교엔 보상을”

⊙ 세·줄·평 ★ ★ ★

·우리는 서로에게 꼭 필요한 존재라는 것을 기억하자

·뇌는 외로움을 느끼는 유일한 신체 기관이다

·부모님을 직접 찾아 봬야 하는 이유를 알 수 있다. 아니면 전화라도 자주

