문지, ‘문학주의’ 앞세워 뚜벅뚜벅 걸어온 50년
600호 넘긴 ‘시인선’ 성취 돋보여
한국문학사 정리 ‘동시대 문학사’ 발간 준비
문학과지성사(문지)가 창간 50주년을 맞았다. 문지의 출발은 잡지였다. 1970년 가을, 기자이자 문학평론가 김병익과 동료 평론가 김현(1942~1990)·김치수(1940~2014)가 낸 계간지 ‘문학과지성’이다. 당시 일조각에서 발행되던 잡지는 이듬해 문학평론가 김주연이 합류하며 이른바 ‘문지의 4K(김)’ 체제로 운영됐다. 김병익이 해직 기자가 된 뒤 4K와 인권 변호사 황인철(1940~1993), 문학평론가 오생근 등이 함께 설립한 것이 출판사 ‘문학과지성사’였다. 1975년 12월 12일이었다.
문지는 1970∼80년대 창작과비평(창비)과 함께 한국 문학의 양대 축을 이뤘다. 민중·민족문학론을 내세워 현실참여를 주창한 창비와 달리 문지는 사회에 대한 비판 정신을 잃지 않으면서도 ‘문학주의’를 추구했다. 창사 40주년을 맞아 2015년 발간된 비평 선집 ‘한국문학의 가능성 1970~2015’의 발간사에서 문지에 흐르는 철학의 기조를 엿볼 수 있다. “문학에는 항상 사회적 각인이 남을 수밖에 없다는 사실 확인, 그러나 우리가 문학을 하는 한 부조리한 사회에 대한 개입 역시 문학을 매개로 수행되어야 한다는 믿음, 언어는 그 자체로 수행적이어서 언어의 변화가 세계의 변화를 촉발할 것이라는 신념, 이런 것들이 ‘문지 담론’의 기저를 형성했고, 엄밀한 의미에서 그것은 ‘문학주의’였다.”
문지는 1976년 남북한 이념 문제를 적극적으로 꺼낸 최인훈의 ‘광장/구운몽’을 비롯해 조세희의 ‘난장이가 쏘아올린 작은 공’, 이청준의 ‘당신들의 천국’, 김원일의 ‘마당 깊은 집’ 등 한국 문학사를 대표하는 소설을 펴냈다. 무엇보다 ‘시집 왕국’이라고 불릴 정도로 문지의 빼놓을 수 없는 성취는 600호를 훌쩍 넘긴 ‘문학과지성사 시인선’이다. 1978년 황동규의 ‘나는 바퀴를 보면 굴리고 싶어진다’로 시작해 이성복의 ‘뒹구는 돌은 언제 잠깨는가’, 황지우의 ‘새들도 세상을 뜨는구나’, 기형도의 ‘잎속의 검은 입’, 최승자의 ‘이 시대의 사랑’ 등이 시인선을 장식했다.
문지는 창립 50주년을 맞아 ‘나’, ‘젠더’, ‘사랑’, ‘폭력’ 등 4가지를 키워드로 한국문학사를 정리한 ‘동시대 문학사’를 준비 중이다. 지난 12일 서울 중구 프레스센터에서 50주년 기념식을 갖고 자축하며 새로운 50년을 다짐했다.
