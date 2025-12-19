각종 신고 얼룩 학교 현장서 곱씹는 ‘교육 본질’

[And 책과 길]



선생님, 저 신고할 거예요

신서희·김유미 지음

카시오페아, 292쪽, 2만원

공교육 위기의 시대다. 학교는 ‘신고할 거야’라는 말이 일상이 됐다. 교육 전문가와 변호사의 시선으로 우리 교실의 모습을 분석하는 책 ‘선생님, 저 신고할 거예요’는 그럼에도 절망이 아닌 희망을 얘기한다. 게티이미지뱅크

“이거 학폭이야, 너 신고할 거야.” “이거 교권 침해야, 너 신고할 거다.” “이거 아동학대예요. 선생님 신고할 거예요.”



책이 전하는 요즘 학교 분위기다. 학생끼리의 작은 다툼도 학교 폭력 신고로 이어지고, 수업 시간에 반항적인 태도를 보이는 학생을 교육 활동 침해로 신고하는 선생님도 있다. 학부모는 자식을 혼낸다는, 자식에게 관심을 가져주지 않는다는 이유로도 선생님을 아동 학대로 신고하기도 한다. 책은 ‘신고’가 일상화된 공교육 현장을 정면을 마주하면서 교육의 본질을 다시 한번 생각하게 만든다. 실제 학교 현장에서 벌어지는 사례를 중심으로 법으로 해결하는 과정과 함께 교육적인 해결책도 제안한다.





저자를 소개하면 신서희는 경기도 성남교육지원청 교권보호지원센터 장학사로 일하고 있다. 교육 현장을 지키면서 갈등 중재 전문가로서 활약하고 있다. 김유미는 경기도 구리남양주교육지원청에서 학교 폭력·교육 활동 침해·아동 학대를 담당하는 변호사로 일하고 있다. 두 저자는 “친구를 신고하기 전에 먼저 대화를 통해 갈등을 해결하고, 학생을 신고하기 전에 한 번 더 학생을 지도하며, 교사를 신고하기 전에 먼저 가정에서의 양육 방식을 돌아볼 수 있는 학교”를 꿈꾼다.



요즘 학생들 사이에는 질문 기반 플랫폼 에스크를 비롯해 카카오톡이나 인스타그램 등 SNS 사용이 증가하면서 이를 이용한 학교폭력 사례들이 자주 발생한다. 책에는 인스타그램 스토리를 통해 커닝으로 친구의 학교 성적이 올라갔다는 허위 글이 올려진 사례가 등장한다. 명백하게 학교폭력예방법이 규정하고 있는 학교 폭력 유형 중 ‘사이버 폭력’에 해당한다. 당연히 처벌될 수 있다. 하지만 저자들은 반드시 학교 폭력으로 신고해야 하는 사안도 있지만 무작정 학교 폭력으로 신고하기 보다는 먼저 중재의 자리를 갖고 대화를 통해 해결할 것을 제안한다. 가해자가 자신의 잘못을 명확하게 인식하고 피해자에게 사과할 수 있도록 도와줄 수 있다면 해결이 가능한 경우에 해당한다. 다만 사과는 ‘잘’해야 한다. 무조건 ‘미안해’가 아닌, 구체적으로 마음을 다해 사과해야 한다. 저자들은 “청소년 시기에 갈등을 통해 잘 사과하는 방법을 배우는 게 오히려 성장의 기회가 될 수 있다”고 말한다.



학교에선 학생과 선생님 간의 갈등도 비일비재하다. 수업 중 잠만 자는 학생을 그냥 모른 척하기도 하지만 책임감 있는 선생님은 깨워서 수업에 참여시키려다 되레 욕을 먹고 화를 당하는 경우도 많다. 때론 여 선생님은 “섹시해요. 다 보여요” 같은 말로 성희롱을 당하거나, 딥 페이크 성범죄의 피해자가 되기도 한다. 교사에 대한 막말과 폄하 발언 등 학부모의 악성 민원에 시달리다가 결국 교직을 떠나는 교사도 많아지고 있다. 이럴 때 선생님은 지도나 훈계로 학생을 교육해야 할지, 교권보호위원회에 신고할지를 선택해야 한다. 저자들은 교육의 본질에 대한 고민에서 출발할 것을 당부한다. 문제의 학생을 모두 신고한다면 학교는 교육이 사라지고 신고와 처벌만 남게 되기 때문이다.



저자들이 제시하는 해법은 일관되다. 잘못에는 책임을 묻되 사람에게는 회복의 길을 열어두자는 것이다. 이것이 갈등 속에서도 학생과 교사가 함께 성장할 수 있는 길이고, 공교육이 정상 궤도를 찾을 수 있는 길이기 때문이다. 학교 안의 갈등을 ‘신고’해서 외부 전문가에게 ‘판정’ 받는 것은 최후의 선택이어야 한다. 저자들은 여전히 공교육의 힘과 학교가 가진 영향력에 희망을 놓지 않는다. 저자들은 “99%의 학부모는 따뜻하고 99%의 교사는 성실하며 99%의 학생은 성장하고 있다고, 여전히 학교가 희망이라고 믿고 싶다”고 말한다.



맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr



